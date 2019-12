Anticipazioni Beautiful: chi è Florence, l’amica di Reese e che fine fa la figlia di Hope e Liam

Si fanno sempre più intriganti le trame delle puntate italiane di Beautiful. Mentre Hope e Liam piangono per la morte di Beth, Taylor trova a casa del dottor Reese una neonata. Con i due c’è anche Florence, detta Flo, un’amica di Buckingham. La ragazza spiega a Taylor che la bambina è sua e che il padre non vuole aiutarla a crescere. Flo non può tenere la piccola e sta cercando una famiglia che possa adottarla. Reese propone a Taylor e Steffy di prendere quella povera neonata in cambio di un’ingente somma di denaro. Taylor e Steffy accettano: la Forrester vuole dare una sorellina alla piccola Kelly. La realtà è però ben diversa: Flo è una vecchia amica di Reese che ha deciso di aiutare il medico in cambio di una parte di soldi. Come è noto, ormai, il padre di Zoe ha dei grossi debiti e viene continuamente minacciato da alcuni malviventi. Ma la storia non è così lineare come sembra perché puntata dopo puntata si viene a scoprire che Flo è legata alla famiglia Fuller e a quella Logan.

Flo è la vecchia fidanzata di Wyatt nonché la figlia di Storm Logan

Come apprendiamo dalle anticipazioni di Beautiful, Flo è una vecchia fidanzata di Wyatt Spencer. I due hanno avuto una storia quando erano adolescenti, quando il ragazzo viveva a Las Vegas con la madre Quinn. Ma non è tutto perché con l’entrata in scena di Shauna – la madre di Flo – si viene a sapere che la giovane è figlia di Storm Logan. Sì, proprio il defunto fratello di Brooke, Katie e Donna. Dunque Flo è la cugina di Hope, Bridget, Rick, Will e Marcus. Nonostante questa parentela Flo mantiene il segreto di Beth per un lungo periodo e questo le crea numerosi problemi.

Anticipazioni Beautiful: ecco quando Hope scopre la verità

Hope e Liam restano all’oscuro di tutto per mesi e mesi. Considerato il lungo divario tra le puntate americane e quelle italiane di Beautiful, dovremo attendere circa otto mesi prima di rivedere la piccola Beth tra le braccia dei suoi veri genitori. Hope deve affrontare un lungo percorso di depressione prima di poter riabbracciare la sua bambina. Determinante nello scoprire la verità è Thomas Forrester, tornato in città col figlio Douglas dopo la morte improvvisa della madre Caroline.