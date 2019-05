Beautiful puntate America: Wyatt torna con la sua ex: la verità devastante

Anticipazioni americane Beautiful: Wyatt lascia Sally e torna con la sua ex fidanzata

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano una nuova love story per Wyatt. Dopo la fine della lunga relazione con Sally, il figlio di Bill si riavvicina a una sua ex fidanzata, che non è altro che una Logan. Non stiamo parlando di Hope o di Katie, bensì di Florence. Quest’ultima arriva a Los Angeles fingendo di essere la madre naturale della piccola Phoebe, adottata da Steffy. In realtà, Flo mente per aiutare il dottor Reese, poiché la bambina è la figlia di Hope e Liam. I due credono che la neonata sia morta durante il parto e questo distrugge il loro matrimonio. Florence scopre, ben presto, di essere una Logan, ovvero la figlia di Storm, il fratello defunto di Brooke, Katie e Donna. La giovane viene accolta a braccia aperte, tanto che insieme alla madre vengono ospitate in casa Forrester. Ma non solo, la ragazza è una vecchia conoscenza di Wyatt. I due avevano una relazione, che si è conclusa quando lo Spencer si è trasferito a Los Angeles con Quinn. Ora che si sono ritrovati non hanno più alcuna intenzione di separarsi.

Wyatt torna con Florence, ma non sa che lei sta nascondendo un’importante verità

È un segreto nascosto da Sally che porta Wyatt a chiudere la loro relazione. Una scelta che non viene presa bene dalla giovane Spectra. Subito dopo, lo Spencer si lascia andare con Florence, molto apprezzata da Quinn. Infatti, quest’ultima è disposta a tutto pur di rivedere il figlio insieme alla sua ex fidanzata. La Fuller ottiene il suo scopo, ma non sa ancora che la nuova Logan sta nascondendo un segreto troppo importante. Flo sente dei forti sensi di colpa e più volte vorrebbe rivelare la verità che riguarda la figlia di Hope e Liam. A fermarla ci pensano Zoe, la figlia di Reese, e sua madre Shauna. Intanto, la sua storia con Wyatt procede a gonfie vele. I due trascorrono, infatti, molti momenti romantici. Ma non solo, si lasciano anche andare alla passione.

Florence potrebbe perdere Wyatt per sempre: il segreto

Florence vorrebbe confessare la verità sulla figlia di Hope e Liam. Più passa il tempo e più questo segreto potrebbe diventare troppo grave. Infatti, Wyatt reagirebbe molto male. Lo Spencer non ama i segreti, soprattutto se possono far del male alle persone a lui care. Pertanto, la relazione con Flo potrebbe presto naufragare, non appena la verità verrà a galla.