Beautiful anticipazioni americane: Wyatt e Sally in crisi, un segreto li divide

Anticipazioni americane Beautiful: crisi tra Wyatt e Sally, duro scontro

È crisi tra Wyatt e Sally, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle ultime puntate in onda in America, la giovane Spectra lascia addirittura la casa dove vive con lo Spencer. Il motivo? Ebbene il figlio di Bill si separa da Sally, dopo aver scoperto che quest’ultima ha mantenuto un segreto troppo grande. Scendendo nel dettaglio, Quinn becca la fidanzata del figlio tra le braccia di Thomas. I due si stanno abbracciando in uno studio della Forrester Creations, quando la Fuller li scopre insieme. Si tratta semplicemente di un abbraccio di conforto che Sally da al figlio di Ridge, il quale appare pronto a tutto pur di riconquistare il cuore di Hope. Thomas non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’opportunità di iniziare una nuova vita insieme alla Logan, dopo la morte di Caroline. Il figlio di Ridge confessa le sue intenzioni proprio a Sally, che comunque gli consiglia di di farsi da parte, poiché sa quanto amore ci sia tra Liam e Hope.

Wyatt scopre il segreto di Thomas: lo Spencer se la prende con Sally

Wyatt ha un duro confronto con Sally, quando le chiede il motivo dell’abbraccio con Thomas. A questo punto, la giovane Spectra è costretta a rivelare al fidanzato le intenzioni del figlio di Ridge. Lo Spencer si arrabbia molto quando scopre che la sua attuale fidanzata abbia consolato Thomas, che intanto sta cercando di dividere Hope e Liam. Wyatt non può permettere che il fratello, che intanto si trova a Parigi da Steffy, possa essere preso in giro. Infatti, nel corso delle prossime puntate, il figlio di Quinn chiamerà Liam, informandolo di quanto sta accadendo. Ma, nel frattempo, Wyatt decide di prendersi una pausa da Sally. Lo Spencer non riesce a comprendere come la Spectra abbia potuto tenergli nascosto un segreto così grande. Ovviamente Sally tenta di giustificarsi, rivelando di aver promesso a Thomas che avrebbe mantenuto questo segreto tale.

Wyatt e Sally si separano, Quinn entusiasta: la Fuller vuole vedere il figlio tornare con l’ex Florence

Wyatt non ci sta e ha un violento scontro con Sally. Quest’ultima lascia la casa dove stanno vivendo insieme il loro amore e se ne va. Una dura scelta quella della Spectra, che però fa molto felice Quinn. La Fuller spera che il figlio possa tornare tra le braccia della sua ex fidanzata Florence. Anche la presenza di quest’ultima complica il rapporto tra Wyatt e Sally.