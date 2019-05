Beautiful puntate America: Thomas bacia Hope, Liam lo affronta

Anticipazioni americane di Beautiful: Thomas pronto a conquistare Hope, Wyatt chiama Liam

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, i telespettatori assisteranno al ritorno di Liam. Quest’ultimo viene messo al corrente da Wyatt su quanto sta accadendo tra Thomas e Hope. Vi abbiamo già anticipato che i due si avvicinano molto attraverso Douglas. La giovane Logan, convinta che sua figlia Beth sia morta durante il parto, vuole dare una figura paterna al figlio di Thomas e Caroline. Ricordiamo, inoltre, che la nipote di Bill Spencer è tragicamente morta. Ed ecco che il figlio di Ridge si mostra disposto a tutto pur di conquistare il cuore di Hope. Già in passato i due hanno formato una coppia e Thomas ora confessa a Sally di voler sfruttare qualsiasi situazione pur di riavere la Logan tra le sue braccia. Ma il Forrester arriva a mettere in atto il suo piano quando Liam parte per un breve viaggio a Parigi. Lo Spencer corre a trascorrere un po’ di tempo con Kelly e Phoebe da Steffy.

Thomas disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Hope: il Forrester bacia la figlia di Brooke

Steffy si trasferisce a Parigi insieme alle due bambine e dopo qualche tempo Liam decide di andarle a trovare. Durante questa sua breve assenza, Thomas approfitta per riconquistare il cuore di Hope, la quale va a vivere sotto il suo stesso tetto. Infatti, la giovane Logan viene invitata da Brooke a non restare sola e a soggiornare in casa sua e di Ridge, finché Liam non sarà tornato. Proprio all’interno della grande abitazione, accade qualcosa tra Thomas e Hope. Come vi abbiamo già rivelato, il Forrester bacia la dolce figlia di Brooke. Ma non solo, il fratello di Steffy le confessa anche tutto ciò che prova nei suoi confronti. Hope respinge Thomas e resta, ovviamente, sconvolta di fronte a queste gesto. Ed ecco che Wyatt viene a conoscenza di quanto sta accadendo e chiama subito il fratello.

Wyatt scopre il piano di Thomas e informa subito Liam: lo Spencer torna furioso a Los Angeles

Wyatt, preoccupato per quanto sta accadendo tra Thomas e Hope, tiene subito informato Liam. Da Parigi, il giovane Spencer corre subito a Los Angeles per capire bene la situazione. Dalle anticipazioni americane sappiamo che il figlio di Bill affronterà, nel corso delle prossime puntate in onda in America, il suo rivale. Sicuramente non si tratterà di un confronto pacifico, ma abbastanza acceso. Liam non reagirà molto bene di fronte a quanto sta accadendo, ma dall’altra parte Thomas non si farà assolutamente da parte.