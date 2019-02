Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 25 febbraio al 3 marzo 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019

Finalmente Wyatt ha scoperto la verità a Beautiful sulla presunta tresca tra Bill e Steffy. I due non stanno insieme come Spencer ha fatto credere al figlio. Scoprire la verità è stato un duro colpo per Wyatt, che ha mandato all’aria il riavvicinamento tra Liam e Steffy. Dopo l’iniziale sfuriata, però, Wyatt – spinto anche da Katie – decide di mantenere il segreto di Bill per il bene di Hope e Liam, ormai prossimi al matrimonio. Brooke, infatti, sta facendo il possibile per velocizzare l’evento, che si terrà a casa sua. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 25 febbraio

Bill chiede a Wyatt di mantenere il suo segreto. Spencer senior vuole stare a tutti i costi con Steffy. Bill cerca poi di corrompere Wyatt con la sua costosa Ferrari.

Martedì 26 febbraio

Brooke assume una wedding planner: vuole far sposare subito Hope e Liam. Nel frattempo ha un’accesa discussione con Taylor, rientrata in città per stare vicina a Steffy.

Mercoledì 27 febbraio

Wyatt vuole rivelare a Liam dell’inganno di Bill ma Katie lo dissuade. A detta della Logan Liam e Hope sono destinati a stare insieme. Alla fine Wyatt sceglie di restare in silenzio.

Giovedì 28 febbraio

Bill non si arrende e torna all’attacco con Steffy dopo aver ottenuto l’appoggio di Wyatt. Ridge Forrester non riesce a rassegnarsi alla decisione di Liam e ha un nuovo confronto con l’ex genero.

Venerdì 1 marzo

Bill si reca di nuovo a casa di Steffy Forrester ma la ragazza è irremovibile. Liam comincia ad avere dei dubbi su quanto dichiarato dal fratello Wyatt, che si fa vedere in giro con la Ferrari di Bill.

Sabato 2 marzo

Liam affronta Wyatt e sta per confessare tutto quando viene fermato da Bill. Alla Forrester si continua a parlare del matrimonio di Hope e Liam, la cui data stabilita si avvicina.

Domenica 3 marzo

Liam e Steffy si incontrano per una nuova ecografia e scelgono il nome della bambina: si chiamerà Kelly, come la madre defunta di Spencer.

Quando Liam scoprirà l’inganno di Bill? Clicca qui per scoprirlo!