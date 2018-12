Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 dicembre 2018

By

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 17 dicembre a sabato 22 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer?

Chi ha sparato a Bill Spencer? A Beautiful si continua ad indagare su questo mistero. Tanti i sospettati: da Ridge a Wyatt, passando per Quinn, Sheila, Pam. Jarrett, Justin, fino ad arrivare a Sally e Liam. Alla fine però a finire dietro le sbarre è lo stilista, che viene accusato proprio da Bill, che si risveglia in ospedale. Nel frattempo Steffy Forrester si scaglia contro Hope Logan: la ragazza è convinta che la sorellastra sia ancora interessata a Liam Spencer. Scopri le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno insieme a Gossipetv!

Lunedì 17 dicembre

Il detective Sanchez prosegue con le sue indagini. L’uomo sospetta di Ridge e Justin, ma anche di Sally Spectra e Thomas Forrester. Intanto Bill è ancora in ospedale: le condizioni dell’uomo rimangono gravi ma stabili. Al capezzale dell’uomo appare la nipote Caroline che, in preda all’ira, cerca di staccare i tubi del respiratore automatico.

Martedì 18 dicembre

Mentre Ridge affronta Thomas per chiedergli se sia stato lui a sparare a Bill, il detective Sanchez comunica a Liam che pure lui è tra i sospettati. Sanchez ha scoperto grazie a Justin della tresca tra Bill e Steffy.

Mercoledì 19 dicembre

Liam Spencer risponde alle domande del detective Sanchez. Nel frattempo Wyatt ha un confronto con Justin e dubita dell’avvocato: è stato lui a sparare a Bill?

Giovedì 20 dicembre

Ridge rivela a Brooke cosa è successo tra Thomas e Caroline mentre Steffy rimprovera la matrigna per aver detto ad Hope Logan della proposta di matrimonio di Bill.

Venerdì 21 dicembre

Steffy ha paura che Hope possa raccontare a Liam della proposta di matrimonio di Bill. La figlia di Hope rivela il segreto a Liam, che va su tutte le furie. Bill riprende conoscenza e in ospedale replica alle domande del detective Sanchez.

Sabato 22 dicembre

Bill Spencer dichiara che l’autore dello sparo è Ridge Forrester: lo stilista viene immediatamente arrestato. In realtà lo stilista è innocente: non è lui il colpevole. Steffy e Hope hanno una lunga discussione su Liam Spencer.