Anticipazioni Beautiful: chi ha sparato a Bill? Coinvolti anche Thomas e Caroline

Beautiful anticipazioni: chi ha sparato a Bill Spencer? Tornano Thomas e Caroline

Si infittisce il mistero a Beautiful: chi ha sparato a Bill Spencer? Al momento l’uomo è incosciente e non può rispondere alle domande della polizia, che ha nel frattempo avviato le indagini. Nel registro degli indagati finiscono anche Thomas Forrester e Caroline Spencer. Il primo è tornato in città per riconquistare Sally Spectra. Il figlio di Ridge ha scoperto che Caroline ha finto di essere di nuovo malata su consiglio di Bill. Questo ha spinto Thomas a lasciare Caroline e Douglas per ritornare tra le braccia di Sally. Ma il giovane Forrester, proprio perché arrabbiato con Caroline e Bill, diventa uno dei principali indiziati insieme a Sally, che giorni prima ha minacciato l’editore con una pistola. Ma il detective Sanchez ha qualche dubbio pure su Caroline, che riappare misteriosamente in California.

Beautiful: Caroline vuole uccidere Bill in ospedale

Caroline torna a Los Angeles per cercare di appianare la situazione con Thomas. Il ragazzo ha scoperto che Caroline non stava per morire, come lei stessa gli aveva fatto credere su consiglio di Bill, e così ha deciso di lasciarla. Da allora la stilista non si dà pace, né riesce a perdonare lo zio di averla coinvolta nei suoi piani. Così, una volta raggiunto l’ospedale in cui Spencer è ricoverato, Caroline cerca di staccare i tubi del respiratore automatico.

Beautiful: Thomas non ha sparato a Bill Spencer

Ridge chiede a Thomas se è stato lui a colpire Bill, a causa della bugia sulla presunta malattia di Caroline, ma il figlio nega. Intanto le forze dell’ordine scoprono che chi ha sparato a Bill indossava un paio di guanti di montone.