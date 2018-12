Beautiful: Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane

Beautiful anticipazioni, Bill Spencer in coma: lo Spencer in gravissime condizioni

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, qualcuno ha sparato a Bill Spencer dietro le spalle, dopo aver fatto saltare la luce. A trovarlo privo di sensi sul pavimento è Katie, la quale chiama immediatamente i soccorsi. Subito la Logan informa Liam di quanto accaduto. Il giovane Spencer corre in ospedale dal padre, che però risulta in gravi condizioni. Stando alle anticipazioni della soap, Bill resta in coma per qualche tempo ma non perde fortunatamente la vita. I medici rivelano a tutti i suoi cari che purtroppo le sue condizioni sono abbastanza gravi, ma lo Spencer riesce comunque a riprendere conoscenza. Prima ancora, però, accade qualcosa di inaspettato. Vedremo Caroline tornare a Los Angeles. La giovane è furiosa con lo zio, il quale ha ingannato Thomas per ottenere i suoi scopi. Ricordiamo che lo Spencer aveva rivelato al figlio di Ridge che sua nipote era malata e stava per morire. Così, il giovane Forrester aveva deciso di tornare a fianco di Caroline. Poco dopo, Thomas è venuto a conoscenza della verità e ha deciso di lasciare definitivamente la madre di suo figlio Douglas.

Bill in gravissime condizioni: lo Spencer riesce a risvegliarsi dal coma

Caroline in ospedale cerca di uccidere Bill. La giovane Spencer non riesce nel suo intento e dopo poco tempo il padre di Liam si risveglia. Quando si sveglia, però, il capo della Spencer Publications non sa chi ha potuto spararlo. Infatti, ricordiamo che è stato colpito alle spalle. Chi ha dunque tentato di uccidere Bill? Dalle anticipazioni sappiamo che a sparare lo Spencer è stata Taylor. L’ex moglie di Ridge non ha preso affatto bene quanto accaduto a sua figlia. Steffy si è recentemente lasciata con Liam, a causa del tradimento con Bill. Taylor è convinta che la sofferenza della giovane Forrester sia stata causata proprio da Bill. Ora quest’ultima rischia di perdere la vita.

Taylor ha sparato Bill: Ridge e Sally sospettati di tentato omicidio

Tutti temono che Bill possa morire sul letto di ospedale. Fortunatamente lo Spencer riesce a sopravvivere, ma non sa ancora chi possa aver tentato di ucciderlo. Ed ecco che, nel frattempo, il detective inizia le sue indagini. Ogni personaggio viene sospettato di tentato omicidio. In particolare, a finire nel registro dei sospettati sono Ridge e Sally.