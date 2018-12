Beautiful anticipazioni: Bill si risveglia e rivela il nome di chi gli ha sparato

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Bill si risveglia dal coma e annuncia il nome di chi ha tentato di ucciderlo

Le ultime anticipazioni di Beautiful annunciano un’importante svolta nelle indagini sul tentato omicidio di Bill. Nelle prossime puntate della nota soap americana, il capo della Spencer Publications finalmente si risveglia dal coma. Tutti sono sospettati per questo tentato omicidio, ma ecco che a dare un nome al detective Sanchez è proprio Bill. Quest’ultimo apre gli occhi nella sua stanza d’ospedale, ma non riesce ancora a parlare molto bene. Il detective si trova vicino a lui e gli chiede semplicemente di fare il nome della persona che l’ha sparato. Lui inizialmente ansima e sembra a non riuscire a respirare, tanto che sembra strozzarsi. Sanchez pare perdere le speranze, quando finalmente Bill pronuncia la sua prima parola dopo il suo tanto atteso risveglio: “Forrester“. Wyatt si trova insieme a loro e non può non chiedere al padre se è davvero sicuro della sua dichiarazione. Lo Spencer conferma: “Sì, Forrester”. Dunque, Bill confessa che a sparargli è stato proprio Ridge, il suo grande nemico!

Bill accusa Ridge: lo Spencer sicuro che a tentare di ucciderlo sia stato il Forrester

Bill finalmente si risveglia dal coma e confessa al detective Sanchez che a sparargli è stato Ridge. Liam e Wyatt non sanno se credere alle parole del padre e, intanto, sono felici di rivederlo sano e salvo. Vi anticipiamo che i due fratelli Spencer hanno ragione a dubitare delle parole del padre. Infatti, sembra proprio che Bill stia mentendo per mandare finalmente fuori gioco il suo grande nemico. Il Forrester, accusato di tentato omicidio, rischia di finire dietro le sbarre per moltissimi anni. Ma siamo sicuri che sia stato lui a sparare a Bill? Vi anticipiamo che, in realtà, neanche lo stesso Spencer sa chi ha tentato di ucciderlo. Il vero colpevole quella tragica notte ha fatto saltare la luce e l’ha colpito dietro le spalle.

Ridge ha davvero tentato di uccidere Bill? Le anticipazioni annunciano un altro nome

Non è stato Ridge a tentare di uccidere Bill. Dalle anticipazioni sappiamo che, in realtà, un altro personaggio avrebbe voluto vedere morire il capo della Spencer Publications. Stiamo parlando di Taylor, la quale torna brevemente a Los Angeles proprio per mettere fine alla vita di Bill.