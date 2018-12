Beautiful puntate America: il segreto di Taylor, Steffy chiede aiuto a Liam

Beautiful anticipazioni americane: Taylor rischia di finire in prigione, Steffy fa una richiesta disperata a Liam

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un nuovo avvicinamento tra Steffy e Liam. Purtroppo la loro vicinanza non dipende da un ritorno di fiamma, bensì da un grosso problema. Il ritorno di Taylor a Los Angeles porta diverse preoccupazioni tra i vari personaggi. Liam confessa a Brooke e Hope che è stata proprio la Hamilton a sparare Bill. Quest’ultimo, però, decide di non denunciare la donna per il suo tentato omicidio, per l’amore che prova verso Steffy. Ora la figlia di Ridge teme che le due Logan possano ribaltare la situazione e mettere Taylor in difficoltà. Infatti, la Hamilton rischia di finire dietro le sbarre. La mamma di Steffy teme che Brooke e Hope possano vendicarsi e denunciarla. Tra loro ci sono diverse discussioni molto accese, tanto che Liam inizia a temere per la vita della moglie, che aspetta il loro bambino. Non solo, il giovane Spencer è convinto che Kelly, la figlia avuta con Steffy, non dovrebbe mai restare sola con Taylor. Ma la giovane Forrester chiede all’ex marito di stare tranquillo, in quanto sua madre non potrebbe mai far del male a Kelly, dopo di che gli fa una richiesta disperata.

Steffy preoccupata per Taylor, Brooke e Hope conoscono il loro segreto

Steffy è molto preoccupata per sua madre, teme che Brooke e Hope possano arrivare al punto di rivelare la verità sul tentato omicidio di Bill. Pertanto, la figlia di Ridge appare disperata di fronte a Liam, a cui fa una richiesta importante. La giovane Forrester chiede all’ex marito di tenere la situazione sotto controllo e di permettere a sua madre di vivere una vita tranquilla. Liam si dice sicuro del fatto che Taylor non sia una cattiva persona. Nonostante ciò, continua a temere che possa avere un’altra ricaduta. Steffy, a questo punto, implora Liam a non mandare sua madre dietro le sbarre. Il giovane Spencer rassicura, per la prima volta, la sua ex moglie, affermando che nessuno andrà dalla polizia se Taylor resterà al suo posto.

Liam preoccupato per Kelly e Hope, ma rassicura Steffy

Kelly è in pericolo in compagnia di Taylor? Liam sembra esserne convinto, ma non ha intenzione di farla finire in carcere. Pertanto, chiede a Hope di non rivelare a nessuno la verità sul tentato omicidio di Bill. La Logan rivela, però, a Brooke quanto realmente accaduto. Entrambe decidono di non parlarne con nessuno, ma temono che Taylor possa fare loro del male. Ma Brooke e Hope continueranno a mantenere questo segreto?