Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’1 al 6 ottobre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 1 ottobre a sabato 6 ottobre 2018

Settimana decisiva a Beautiful. Nelle puntate italiane in onda su Canale 5 da lunedì 1 ottobre a sabato 6 ottobre 2018, finisce il matrimonio tra Steffy e Liam. La coppia scoppia a causa del tradimento della Forrester con il suocero Bill. Steffy è costretta a dire la verità al marito, dopo che Liam ha scoperto casualmente il test di paternità. Test che attesta che il figlio che aspetta Steffy è di Liam. Ma questo non basta al giovane Spencer per restare con la moglie: Liam è furioso più che mai per quanto accaduto. Ma ecco giorno dopo giorno cosa succederà questa settimana a Beautiful!

Lunedì 1 ottobre

Steffy è costretta a confessare il tradimento con Bill a Liam. Il ragazzo ha trovato nella sua borsa il test di paternità e ha chiesto spiegazioni. Liam è sconvolto dalla notizia. Intanto Bill firma i documenti necessari per donare a Liam e Steffy la casa sulla scogliera.

Martedì 2 ottobre

Steffy supplica Liam di non andarsene, ma Spencer è irremovibile: la lascia e va via di casa. Subito dopo si reca nell’ufficio del padre Bill e tra i due inizia una dura lite. Liam è davvero furioso e prende a botte Bill, che reagisce ai colpi del figlio.

Mercoledì 3 ottobre

Wyatt, ignaro di quanto sta accadendo tra il padre e il fratello, rivela a Katie che Steffy è incinta. Subito dopo la Logan si reca a casa di Steffy per discutere di lavoro. Non trova Steffy ma la porta è aperta: Katie entra e sul tavolo trova il test di paternità.

Giovedì 4 ottobre

Liam è psicologicamente distrutto: niente sembra rasserenarlo per quanto accaduto al suo matrimonio. Bill è divorato dai sensi di colpa. Anche Steffy è a pezzi: ad aiutarla ci pensa Katie che, dopo aver appreso tutta la verità, decide di mantenere il segreto.

Venerdì 5 ottobre

Katie è preoccupata per Steffy e per la sua gravidanza. La Logan ha però deciso di mantenere il segreto e per il momento non dice nulla neppure all’amante Wyatt. Nel frattempo a casa di Brooke torna Hope Logan: la ragazza ha deciso di lasciare Milano per riprendere la sua vita a Los Angeles.

Sabato 6 ottobre

Hope (che è interpretata dalla nuova attrice Annika Noelle) è tornata a casa perché vuole riprendere il suo lavoro alla Forrester Creations, con la linea Hope for the Future. Liam rivela quanto accaduto con Steffy e Bill a Wyatt, che si offre di aiutarlo in un momento così delicato.