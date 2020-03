Beautiful anticipazioni: 5 cose che vedremo a marzo nelle puntate italiane

Beautiful anticipazioni: la figlia di Hope e Liam, Steffy va via, torna Thomas Forrester

Nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle puntate italiane di Beautiful. Negli episodi di marzo continuiamo ad assistere al dramma di Hope Logan. La ragazza ha perso la figlia Beth che inconsapevolmente è stata adottata da Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe. Questo mese Zoe continua a mantenere il segreto di Reese e Flo. Quest’ultima vorrebbe dire tutto ad Hope ma poi si lascia convincere dal medico. Nel frattempo resta a Los Angeles, dove riallaccia i rapporti con l’ex compagno di liceo Wyatt Spencer. In questo lasso di tempo assistiamo anche al ritorno di Thomas Forrester e all’allontanamento di Steffy, che va a Parigi con le figlie Kelly e Phoebe. Scopri tutto su Gossipetv!

1. Steffy Forrester a Parigi con la figlia di Hope e Liam

Steffy deve volare a Parigi per risolvere alcuni problemi alla Forrester International e decide di approfittarne per regalarsi un viaggio con le piccole. La Forrester porta infatti con sé le figlie Phoebe e Kelly, con grande dispiacere di Hope che si è ormai affezionata all’ultima arrivata. Prima di partire per l’Europa Steffy incontra l’ex marito e la sorellastra e invita quest’ultima a prendersi una pausa da tutto e a fare il possibile per superare il suo lutto. Il viaggio di Steffy a Parigi è servito agli sceneggiatori per far uscire di scena l’attrice Jacqueline Maciness Wood. La 32enne è diventata mamma lo scorso anno ed è stata costretta ad allontanarsi per qualche settimana dal set californiano.

2. Caroline Spencer è morta, torna a Los Angeles Thomas Forrester

Mentre Steffy vola a Parigi, la famiglia Forrester e quella Spencer viene colpita da un grave lutto: Caroline è morta. La scomparsa della stilista avviene off screen ma tutti prendono parte alla sua commemorazione funebre. In città torna quindi Thomas Forrester, che qualche tempo fa si era trasferito a New York per stare insieme a Caroline e al figlio Douglas. Dopo la morte della creativa Thomas e Douglas rientrano a Los Angeles, entrambi scossi e provati dalla faccenda. In particolare il bambino lega molto con Hope e questo avvicina la Logan al suo fratellastro. Una situazione che infastidisce – e non poco – Liam Spencer.

3. Taylor bacia Ridge, Brooke vede tutto e si arrabbia

Complice la morte di Caroline, c’è un momento di intimità tra Ridge e Taylor. Quest’ultima dà un bacio all’ex marito, portando così a galla vecchi sentimenti sopiti da tempo. La scena viene vista da Brooke che, in un secondo momento, affronta l’eterna rivale. Durante il confronto Taylor assicura che è stato uno slancio di passione fine a se stesso ma Brooke invita la donna a lasciare la città.

4. Sally Spectra torna a lavorare alla Forrester Creations

Sally decide di mandare all’aria il patto con Bill Spencer e torna a lavorare alla Forrester Creations. Dove ha ricevuto un’allettante proposta di lavoro da Ridge, che crede molto nel talento della collega più giovane.

5. Bill Spencer e Katie Logan tornano insieme

Dopo il divorzio improvviso da Thorne, Katie si riavvicina all’ex marito Bill. Spencer capisce che la famiglia è importante e dà un’altra chance al suo rapporto con la Logan.