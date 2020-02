Beautiful anticipazioni: Steffy va a Parigi con la figlia di Hope e Liam

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Steffy va a Parigi con Kelly e la figlia di Hope e Liam

Continua l’agonia di Hope Logan a Beautiful. La ragazza è ancora disperata per la morte di Beth e il legame che si è instaurato con Phoebe, la figlia adottiva di Steffy, non la sta aiutando. La situazione si complica quando la Forrester annuncia a Hope e Liam che sta per partire. Steffy deve volare a Parigi per risolvere alcuni problemi alla Forrester International e decide di approfittarne per regalarsi un viaggio con le piccole. La giovane porta infatti con sé le figlie Phoebe e Kelly, con grande dispiacere di Hope che si è ormai affezionata all’ultima arrivata. Prima di partire per l’Europa Steffy incontra l’ex marito e la sorellastra e invita quest’ultima a prendersi una pausa da tutto e a fare il possibile per superare il suo lutto.

Beautiful: Steffy a Parigi, Taylor è del tutto contraria

La decisione di Steffy di passare qualche tempo a Parigi non va giù a Taylor. La dottoressa spera in un ritorno di fiamma tra Steffy e Liam dopo la morte di Beth e consiglia alla figlia a fare di tutto per riconquistare Spencer. Ma Steffy si schiera dalla parte di Liam e Hope: dopo quello che hanno vissuto non vuole allontanare il ragazzo dalla Logan. Dunque per un po’ di tempo Hope non vede la piccola Phoebe che, come sappiamo, è in realtà Beth. Il viaggio di Steffy a Parigi è servito agli sceneggiatori per far uscire di scena l’attrice Jacqueline Maciness Wood. La 32enne è diventata mamma lo scorso anno ed è stata costretta ad allontanarsi per qualche settimana dal set californiano.

Beautiful: Steffy altrove, torna in scena Thomas Forrester

Mentre Steffy sarà assente a Beautiful per un breve lasso di tempo, torna in scena un altro personaggio della famiglia Forrester: Thomas (con un nuovo volto, quello di Matthew Atkinson). Il figlio di Ridge e Taylor rientra da New York con il figlio Douglas e una grave notizia: Caroline Spencer è morta dopo aver lottato per l’ennesima volta contro il cancro. Thomas e soprattutto Douglas legano subito con Hope, ancora in lutto per la scomparsa di Beth.