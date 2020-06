Beautiful anticipazioni: che fine ha fatto il dottor Reese, problemi in arrivo

Che fine ha fatto il dottor Reese Buckhingham? Dove si trova l’uomo che ha rubato Beth, la figlia di Hope e Liam, e inconsapevolmente l’ha data a Steffy (in cambio di una cospicua somma di denaro)? Semplice: il padre di Zoe è scappato via. Reese, dopo un flirt lampo con Taylor, è rientrato a Londra, certo che lo scambio delle culle non verrà mai a galla. Ma si sa che a Beautiful i segreti hanno vita breve e più di una persona conosce la realtà dei fatti. Tutta colpa di Flo che, dopo essersi finta madre biologica di Beth per avere una parte del lauto compenso, non è rientrata a Las Vegas ma è rimasta a Los Angeles. In California ha rincontrato Wyatt Spencer, ex fidanzato del liceo, nonché scoperto di essere la figlia del defunto Storm Logan e quindi cugina di Hope. A causa di Flo Zoe, Shauna, Xander e Thomas vengono a conoscenza del segreto di Beth/Phoebe ma mantengono il silenzio. Dunque per un po’ Reese è al sicuro ma i problemi sono proprio dietro l’angolo…

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Reese finisce in carcere

Per caso il piccolo Douglas, il figlio di Thomas e Caroline, origlia una conversazione del padre. Il bambino scopre che Phoebe è in realtà Beth e corre a dirlo a Liam. Quest’ultimo informa subito Hope e successivamente Steffy. Della vicenda si occupano poi le forze dell’ordine che arrestano prima Flo e poi Reese. Il medico viene fermato dall’Interpol grazie ad una preziosa chiamata da parte di Ridge Forrester, furioso per quanto accaduto alla sua famiglia. A differenza di Reese che è ancora in gattabuia nelle attuali puntate americane di Beautiful, Flo torna a casa dopo qualche giorno di prigionia. La fidanzata di Wyatt riesce ad uscire grazie ad un accordo di immunità in cambio di informazioni contro Reese. Una volta libera Flo cerca di ricucire i rapporti con la famiglia Logan ma riesce a trovare solo la clemenza di Donna e Katie. Hope e Brooke decidono infatti di tagliare i ponti con la figlia di Storm Logan.

Flo e Wyatt insieme nonostante tutto: Hope e Liam si sposano di nuovo

Fuori dal carcere Flo riprende la sua relazione con Wyatt Spencer, che nel frattempo ha mollato Sally Spectra, mentre Hope ritrova Liam. I due si sono lasciati momentaneamente a causa di Thomas, sempre più ossessionato dalla Logan. Ma alla fine i Lope – come li chiamano i fan – riescono a tornare insieme e a sposarsi per l’ennesima volta.

Beautiful: quando Hope scopre la verità su Beth nelle puntate italiane

Ormai manca poco: Hope scoprirà la verità sulla figlia nelle puntate in onda tra la fine di agosto e l’inizio di settembre (salvo imprevisti dovuti alla programmazione ballerina di Mediaset). Il grande segreto è stato svelato nelle puntate americane nell’agosto 2019 e un anno dopo lo stesso sta per accadere da noi.