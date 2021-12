Beautiful anticipazioni cast 2022: chi esce di scena e chi resta

Chi sono i personaggi di Beautiful che il pubblico di Canale 5 saluterà nel 2022? È possibile fare un quadro della situazione tenendo conto di ciò che è accaduto nel corso delle puntate andate in onda in America. I telespettatori italiani diranno addio a qualche personaggio e daranno il bentornato a molti altri. Nelle prossime puntate, dunque, non mancano di certo i colpi di scena!

Non è sicuramente uno dei grandi protagonisti della soap opera americana, ma il pubblico italiano vedrà Vinny Walker (il migliore amico di Thomas) al centro di una trama davvero interessante. Ebbene il ragazzo inizialmente attira l’attenzione su di sé quando scambia il risultato del test di paternità fatto da Steffy. In poche parole, fa passare Liam per il padre del figlio atteso dalla Forrester.

In questo modo, esce fuori il segreto riguardante la notte di passione che trascorrono i due genitori di Kelly. In realtà, si scopre in seguito che il vero papà del secondo figlio di Steffy è Finn. A fare in modo che la verità venga a galla ci pensa Thomas, riscattandosi dal suo lato oscuro. Ma non finisce qui: Vinny Walker muore.

Esce così di scena l’attore Jo LoCicero, il quale torna solo per qualche flashback. Si accende così il caos a Los Angeles, con Bill e Liam che finiscono dietro le sbarre. Con un finale meno drammatico, lascia la città Zoe Buckingham. Quest’ultima, pronta a riconquistare Carter, si ritrova di fronte a una verità sconcertante.

La sua amica Quinn tradisce Eric con l’avvocato dei Forrester! A rivelare la verità dei fatti è Brooke, a seguito di una confessione da parte di Paris Buckingham. A questo punto, Zoe decide di lasciare Los Angeles. L’attrice Kiara Barnes non è attualmente sul set della soap opera americana.

Si fanno vedere sempre meno Wyatt e Florence in Beautiful. Alcuni telespettatori hanno ipotizzato un’uscita di scena definitiva da parte di Darin Brooks e Katrina Bowden, impegnati in altri progetti. I fan della coppia hanno avuto delle rassicurazioni al riguardo: presto faranno ritorno in modo definitivo nella trama.

Verso la fine dell’anno 2022, i telespettatori vedranno poco anche Bill. Quest’ultimo vorrebbe riconquistare la sua Katie, ma non riesce subito nel suo intento. Nonostante ciò, nei prossimi mesi, il capo della Spencer Publications è molto attivo, soprattutto nella dinamica riguardante la morte di Vinny.

Stessa sorte per Shauna Fulton, che non è più al centro della trama. Ovviamente continuano a regnare Brooke, Ridge, Eric e Quinn. Non mancano di certo Hope, Liam, Steffy e Finn. Grande protagonista della scena è anche Carter, che porta avanti la sua relazione segreta con la Fuller.

Infine, nel 2022 il pubblico di Canale 5 avrà modo di riaccogliere volti già noti. Dal passato, fanno il loro ritorno a Los Angeles tre protagonisti: Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes.