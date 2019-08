Beautiful anticipazioni americane: Thomas vuole uccidere Liam? Il piano

Anticipazioni americane Beautiful: Liam in pericolo, Thomas disposto a tutto per riavere Hope

Quali sono le reali intenzioni di Thomas? Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il giovane Forrester appare sempre più folle. Dopo aver avuto uno scontro fisico con Liam, il figlio di Ridge scompare nel nulla. Il segreto su Beth è ormai stato rivelato e Thomas era già a conoscenza di tutto. Non solo, dopo la grande rivelazione, Hope ritorna inevitabilmente tra le braccia di Liam, sicura di poter finalmente avere la famiglia che ha sempre desiderato. Ma il fratello di Steffy non se ne starà di certo con le mani in mano. La sua intenzione è quella di riavere Hope tra le sue braccia. Ricordiamo che i due sono diventati da poco marito e moglie, ma la Logan ammette di non aver mai smesso di amare Liam. Dunque, il grande ostacolo per Thomas, al momento, è proprio lo Spencer. Proprio per tale motivo, i portali americani anticipano che il Forrester potrebbe aver già deciso di mettere fine alla vita di Liam!

Thomas ha un piano: le sue intenzioni sono quelle di uccidere Liam?

Le ultime anticipazioni americane annunciano che Thomas ha già un piano in mente per riportare Hope da lui. Il Forrester afferma di sapere quale potrebbe essere l’unico modo per ottenere il suo scopo. Ma di cosa si tratta? Al momento, come vi abbiamo già anticipato, il figlio di Ridge si sta nascondendo grazie all’aiuto di un amico. La grande rivelazione l’ha portato a prendere questa strada, poiché tutti ormai sanno che lui era già a conoscenza della verità su Beth. Nonostante ciò, Thomas continuerà, nelle prossime puntate in onda in America, a mostrarsi sicuro di sé. La situazione gli sta sfuggendo di mano, ma niente potrà fermarlo!

Liam in pericolo: Thomas potrebbe pensare di metterlo definitivamente fuori gioco

Vi abbiamo già parlato dell’ipotesi che vede Thomas rapire Hope e Beth. Ma non è l’unica soluzione a cui potrebbe affidarsi il figlio di Ridge. Al momento, la persona che potrebbe trovarsi in serio pericolo è Liam. Quest’ultimo rappresenta solo un ostacolo per Thomas. Ricordiamo che il Forrester non si fa molti scrupoli in determinate situazioni. Infatti, causa la morte della povera Emma!