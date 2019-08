Beautiful puntate America, Thomas si nasconde e appare più folle che mai

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas scompare e si nasconde a casa di un suo amico

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono Thomas fuggire, per poi nascondersi con l’aiuto di un amico. Nel corso delle puntate in onda prossima settimana in America, il giovane Forrester appare più folle che mai. Ciò accade dopo il ritorno di coppia di Hope e Liam. La giovane Logan, attraverso le indagini portate avanti dallo Spencer, scopre finalmente che sua figlia Beth è viva. La piccola viene adottata inconsapevolmente da Steffy, che le dà il nome di Phoebe. Convinta che la neonata sia morta durante il parto, Hope decide di andare avanti annullando il suo matrimonio con Liam e convolando a nozze con Thomas. Quest’ultimo convinto di avere la situazione in mano, è ormai certo di poter avere una famiglia insieme alla Logan. Pertanto, appare disposto a tutto pur di continuare su questa strada. Ma quando Hope viene a conoscenza della verità dimostra di non aver mai smesso di amare Liam, ma resta anche sconvolta da ciò che scopre su Thomas.

Thomas si nasconde: il figlio di Ridge pensa a un altro folle piano per avere Hope

Tutti stanno cercando di capire chi è realmente coinvolto nella storia riguardante il grande segreto sulla figlia di Hope e Liam. Ebbene la Logan comprende subito che Thomas è sempre stato a conoscenza della verità. Ora la situazione si complica, poiché lei è attualmente sposata con il Forrester, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare ancora a Liam. Non solo, il fatto che Thomas conoscesse la verità la porta inevitabilmente a cambiare rotta. Il fratello di Steffy, però, non resta di certo con le mani in mano. Dopo essere fuggito, chiede aiuto al suo amico Vincent, in quanto ha bisogno di un posto dove stare. Mentre resta nascosto, il suo stato mentale va sempre più a complicarsi.

Hope scopre la verità su sua figlia Beth, Thomas sempre più folle

Thomas si nasconde, dopo aver visto Hope scoprire la verità su Beth. E mentre si indaga sulle varie colpevolezze, il giovane Forrester riappare ai telespettatori sempre più folle. Infatti, le anticipazioni annunciano che il figlio di Ridge pensa a un nuovo piano per riuscire ad avere un futuro insieme a Hope.