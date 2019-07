Beautiful, Thomas rapisce Beth? Il nuovo folle gesto per Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Liam e Hope scoprono che Beth è viva, Thomas instabile

Nuova e importante svolta nelle prossime puntate americane di Beautiful, durante le quali Liam e Hope scoprono che la piccola Beth non è morta. A scoprire finalmente la verità è proprio il giovane Spencer, il quale inizia a indagare dopo aver ascoltato di nascosto una discussione tra Florence e Thomas. Quest’ultimo chiede alla ragazza, che finge di essere la madre naturale della bambina adottata da Steffy, di continuare a mantenere il segreto. Flo, però, messa alle strette da Wyatt e Liam finalmente rivela cos’è accaduto davvero durante il parto di Hope. La piccola Beth viene rapita dal dottor Reese, padre di Zoe, che per saldare un debito la dà in adozione a Steffy. Quest’ultima, non conoscendo la vera identità della bambina, l’adotta e le dà il nome di Phoebe. Liam, non appena scoperto quanto realmente accaduto, corre da Hope a rivelarle il tutto. Ovviamente i due cercheranno ora di ricostruire la loro famiglia, ma devono prima mettere in conto alcuni problemi.

Hope e Liam pronti a riavere la piccola Beth: Steffy potrebbe creare problemi

Steffy permetterà a Hope di riavere la sua bambina? È questa la domanda che in molti si stanno ponendo. La giovane Forrester sta crescendo la neonata come fosse sua figlia, insieme a Kelly. Non solo, nel frattempo, Hope è convolata a nozze con Thomas. Quest’ultimo è davvero disposto a tutto pur di tenere con sé la Logan. A questo punto, entrerà in scena il detective Sanchez, che indagherà su quanto accaduto realmente durante il parto di Hope. Legalmente quest’ultima, secondo alcuni spoiler americani, avrà dei problemi a riprendere sua figlia Beth. Proprio per tale motivo, le anticipazioni segnalano un possibile colpo di scena di Thomas.

Hope e Beth: Thomas pronto a tutto pur di tenere con sé la Logan

Hope riuscirà a riavere tra le sue braccia sua figlia? Dal punto di vista legale sarà difficile ottenere ciò, ma ecco che giocherà un ruolo fondamentale Thomas. Nella sua totale instabilità, il giovane Forrester, secondo alcuni spoiler, deciderà di rapire Phoebe, alias Beth, per far contenta Hope. Il figlio di Ridge vorrà dare alla Logan la famiglia che tanto desidera. Proprio per questo, potrebbe commettere questo gesto così estremo, dopo aver messo fine alla vita di Emma!