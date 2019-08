Beautiful anticipazioni americane: Thomas rischia il carcere

Anticipazioni americane Beautiful: il detective Sanchez indaga sulla morte di Emma, Thomas risulta colpevole

Grande svolta nella trama di Beautiful, nel corso delle prossime puntate americane, che vedono ancora protagonista Thomas. Il detective Sanchez, come vi avevamo già anticipato, torna in scena per indagare su un delitto. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di quanto accaduto alla povera Emma. Ricordiamo che la modella scopre la verità sulla figlia di Hope e Liam e non ha alcuna intenzione di essere complice di questo importante segreto. Così, dichiara apertamente a Zoe, Florence, Xander e Thomas di essere pronta a parlarne con Hope. Ma ecco che il figlio di Ridge decide di metterla a tacere per sempre provocando un incidente stradale. La povera Emma finisce fuori strada e muore nella sua auto. Sin da subito, Xander comprende che dietro la morte della sua ex fidanzata ci sia proprio Thomas. Inizia a indagare, ma poi lascia perdere il tutto non trovando le prove necessarie. Ed ecco che ora che la verità su Beth è uscita finalmente fuori, il detective Sanchez è chiamato a indagare anche sulla morte di Emma.

Beautiful: Thomas ha provato la morte di Emma, Ridge non riesce ad accettarlo

La verità sulla figlia di Hope e Liam viene finalmente fuori. Da qui una grande svolta per i nostri protagonisti, che vede i piani di Thomas sfumare via. Il giovane Forrester scopre, addirittura, che la dolce Logan ha intenzione di chiedere l’annullamento del loro matrimonio. Hope non ha alcuna intenzione di continuare a essere la moglie di Thomas, in quanto è consapevole del fatto che quest’ultimo è sempre stato a conoscenza della verità su Beth. Non solo, ora la giovane Logan vuole formare la famiglia che ha sempre desiderato con Liam. Questo porta Thomas a essere ancora più instabile e a nascondersi a casa di un amico. La situazione per lui peggiora, poiché il detective Sanchez vuole interrogarlo. Il segnale GPS indica che il Forrester si trovava nel luogo dell’incidente quando Emma è morta!

Thomas rischia di finire in prigione: Ridge vorrebbe salvarlo

Le prove portano alla colpevolezza di Thomas. Il giovane Forrester rischia seriamente il carcere. Ridge si ritrova a vivere una situazione inaspettata. Mentre da una parte Steffy soffre per l’allontanamento di Phoebe/Beth, le indagini accusano Thomas di omicidio. Ridge non sa proprio cosa fare, in particolare quando il detective gli chiede di collaborare e di indicargli il luogo in cui si trova al momento Thomas. L’amministratore delegato della Forrester Creations non sa davvero dove si possa trovare il figlio, ma in ogni caso vuole trovare una soluzione per proteggerlo. Dall’altra parte, Brooke sostiene che il ragazzo debba pagare i suoi crimini. Non solo, in questi giorni si parla anche di una tragedia che vede protagonista proprio la moglie di Ridge!