Beautiful: Brooke cerca di salvare Hope, ma avviene una tragedia

Anticipazioni americane Beautiful: annunciata una tragedia mentre Brooke cerca di salvare Hope da Thomas

Annunciata una tragedia, mentre Brooke cerca di mettere in salvo Hope da Thomas. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Logan appare molto preoccupata per sua figlia. A condividere il suo pensiero è anche Liam, il quale teme che Thomas non si fermerà, anzi. I due hanno ragione, poiché il giovane Forrester ha davvero in mente un altro folle piano per riavere Hope tra le sue braccia. Ma ecco che, non appena torna a Los Angeles, Thomas scopre che sua moglie ha richiesto l’annullamento del loro matrimonio. Ricordiamo che Hope sposa il Forrester, convinta che sua figlia Beth sia morta, lasciando libero Liam di formare una famiglia con Steffy. Quando la Logan scopre finalmente che la sua bambina è viva, la situazione cambia inevitabilmente. Hope e Liam tornano insieme e immaginano già un futuro sereno con la loro Beth. A contrastare i loro piani è proprio Thomas. Il ragazzo capisce che c’è un solo modo per allontanare i due innamorati. Ma di cosa si tratta?

Beautiful, Brooke in pericolo: la Logan potrebbe rischiare la vita per sua figlia Hope

Ormai anche Ridge ha capito che suo figlio Thomas ha problemi mentali. Quando torna a Los Angeles il suo unico obbiettivo resta sempre lo stesso: conquistare Hope. Quest’ultima si trova sola sulla scogliera e arriva proprio il giovane Forrester. Ridge e Brooke corrono per arrivare in tempo e mettere in salvo la giovane Logan. Le anticipazioni americane non chiariscono nel dettaglio cosa accadrà in questa circostanza. Ma, poco dopo, sappiamo che avviene una tragedia, proprio mentre Brooke tenta di salvare Hope. Cosa succederà alla povera Logan? Qualcosa di davvero grave, visto che i portali americani vedono la donna correre un serio pericolo, proprio a causa della grave instabilità di Thomas.

Hope in pericolo, Brooke cerca di salvarla: intanto Bill vuole giustizia

Inoltre, proprio in queste puntate fa il suo ingresso il Dr. Jordan Armstrong, interpretato dall’attore Vincent Irizarry. Quest’ultimo ha a che fare con la storia riguardante Beth. Nel frattempo, mentre Brooke potrebbe essere protagonista di una tragedia, Bill promette che farà di tutto pur di vedere tutte le persone coinvolte nel segreto di Beth pagare.