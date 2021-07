Beautiful anticipazioni americane: Thomas proteggerà Steffy da Brooke

By

Torneranno i momenti di tensione tra la Logan e il giovane Forrester nelle prossime puntate in onda in America

Ci sarà ancora tensione tra Brooke e Thomas? Sembra proprio che nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Logan tornerà a scontrarsi con il giovane stilista. Questo potrebbe mettere nuovamente in crisi il rapporto tra Brooke e Ridge. Ciò accadrà in quanto la madre di Hope pare essere intenzionata ad assumere un ruolo più importante alla Forrester Creations.

La Logan sta già agendo e sta sfruttando il congedo di maternità di Steffy. Scendendo nel dettaglio, decide di fare una sorpresa a Ridge, attraverso un servizio fotografico. Sul giornale escono le loro foto, ma il titolo genera malumore. Infatti, Brooke fa sì che venga scritto che sia lei che Ridge sono co-CEO della Forrester Creations.

Questa sua mossa fa pensare che Brooke voglia prendere il posto di Steffy all’interno dell’azienda. Thomas non è mai stato entusiasta della presenza della Logan nel mondo dei Forrester. Difficile immaginare che al ragazzo piaccia l’idea che Brooke prenda il posto di sua sorella nell’azienda di famiglia. Ma la madre di Hope è pronta ad assumere un ruolo più rilevante e a gestire la Forrester Creations a fianco di Ridge.

Quest’ultimo è abbastanza chiaro sulla questione: Steffy resterà co-CEO dell’azienda e questo non cambierà. Le sue parole, però, sembrano non scoraggiare Brooke, che sente di poter fare un passo avanti fino a quando la stilista non tornerà a lavoro a tempo pieno.

Le ultime anticipazioni americane fanno sapere che la Logan potrebbe non voler rinunciare a questo ruolo. A complicare le cose ci penserà Thomas, pronto a tutto pur di impedire a Brooke di raggiungere il suo scopo.

Il giovane Forrester è sempre stato un fratello protettivo e potrebbe, dunque, preoccuparsi per quanto sta accadendo. Questo genererà nuove tensioni in casa di Ridge, proprio ora che Thomas riesce a riscattarsi.

Salva Liam e Bill di prigione dopo essere stato rapito da Justin. Il suo gesto non può di certo passare inosservato. Ma agli occhi di Brooke, Thomas continua a essere una minaccia.

Ora sembra che i due torneranno a essere nemici quando il Forrester sentirà di dover proteggere il posto di Steffy all’interno della Forrester Creations. Cosa accadrà dunque nelle prossime puntate?

Per scoprirlo bisognerà attendere, ma questa situazione sembra preannunciare una nuova guerra in casa Forrester, con Brooke contro Thomas e Steffy, i due figli di Ridge.

Intanto, la giovane Forrester è impegnata a crearsi un futuro con Finn, padre del suo secondo figlio, Hayes. Anche in questo caso non mancheranno le tensioni.