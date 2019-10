Beautiful anticipazioni americane, colpo di scena: Thomas e Zoe vicini

Anticipazioni americane Beautiful, colpo di scena: Thomas si avvicina a Zoe

Colpo di scena nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful: Thomas appare sempre più interessato a Zoe! Dopo quanto accaduto con Brooke e Hope, il giovane torna a lavorare alla Forrester Creations. Qui ha intenzione di tornare alla sua vita, cercando di conquistare un posto rilevante all’interno dell’azienda. Thomas non vuole assolutamente più farsi da parte, anzi. Oltre ai suoi obbiettivi legati all’allontanamento delle Logan, il figlio di Ridge sente il bisogno di farsi strada nel mondo della moda. Ed è proprio alla Forrester Creations che si avvicina a Zoe. La figlia del Dottor Reese conosce già Thomas, in quanto entrambi hanno mantenuto con fermezza il segreto riguardante Beth. Sono sempre stati d’accordo su questo punto e ora si ritrovano a lavorare insieme. Ma attenzione, Zoe ha una relazione con Xander! Quest’ultimo non ha una buona opinione di Thomas, tanto che più volte cerca di incastrarlo per i suoi crimini, senza alcun risultato. Ora si ritrova nuovamente a lottare con lui, ma questa volta per amore!

Beautiful, Thomas e Zoe vicini: come reagirà Xander? Nuovo triangolo amoroso

La verità sulla figlia di Hope e Liam è ormai uscita fuori e Thomas torna in scena, nonostante tutti sappiano del suo coinvolgimento. Ridge gli permette di tornare alla Forrester Creations, dove lavora a stretto contatto con Zoe. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano, appunto, che l’interesse di Thomas nei confronti della giovane Buckingham cresce sempre di più. Ma come reagirà Xander di fronte a questa situazione? Ricordiamo che il ragazzo ha più volte affrontato il Forrester, sicuro che sia stato proprio lui a causare la morte della povera Emma. E noi sappiamo bene che non ha torto! Non è comunque riuscito a incastrarlo, nonostante le prove evidenti.

Thomas e i suoi nuovi piani: il Forrester interessato a Zoe

Xander potrebbe a questo punto tornare a trovare ulteriori prove per incastrare Thomas, responsabile della morte di Emma. A essere a conoscenza della verità è Ridge, che però intende proteggere il figlio a ogni costo. Intanto, il giovane Forrester pianifica le sue mosse contro Brooke e, allo stesso tempo, corteggia Zoe alla Forrester Creations. Thomas confessa alla ragazza che ha in mente nuovi modelli e proprio lei è la sua ispirazione. Dunque, sembra proprio che il figlio di Ridge continuerà a regalarci interessanti colpi di scena!