Beautiful anticipazioni americane, scontro: Brooke schiaffeggia Thomas

Anticipazioni americane Beautiful, Brooke prende a schiaffi Thomas

Nuovo scontro fisico tra Brooke e Thomas nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America. Scendendo nel dettaglio, la Logan affronta nuovamente il giovane Forrester dopo il risveglio di quest’ultimo dal coma. Thomas si trova a casa di Brooke per discutere con Ridge sugli ultimi avvenimenti. Ed ecco che poco dopo resta solo proprio con la Logan. I due hanno un acceso confronto, durante il quale Thomas chiede alla donna di stare lontana dalla sua famiglia. Ovviamente Brooke non accetta per nulla le minacce del giovane Forrester. Il fratello di Steffy è sempre più convinto di dover prendere in mano la situazione e allontanare per sempre le Logan dalla sua famiglia. Thomas si dice certo del fatto che Brooke ha sempre finto di essere una brava e onesta persona, rovinando anche la vita di sua madre Taylor. Ora lo scopo del ragazzo è proprio quello di distruggere il matrimonio di suo padre Ridge e Brooke!

Beautiful, Thomas pronto a tutto pur di allontanare le Logan dai Forrester

Un nuovo folle piano quello di Thomas, il quale è pronto a tutto pur di allontanare per sempre Ridge e Brooke. Prima di mettere in atto il tutto, ha un altro acceso confronto con la Logan, a cui scarica tutta la sua rabbia. A questo punto, la madre di Hope non riesce più a sopportare l’instabilità di Thomas, tanto che lo schiaffeggia. Una scena non del tutto inaspettata visto che i due sembrano proprio non riuscire ad andare d’accordo. Ma Brooke non sa ancora cosa abbia realmente in mente di fare il ragazzo. Quest’ultimo, pur di allontanare suo padre dalla Logan, fa in modo che quest’ultima venga a conoscenza della notte trascorsa da Ridge in compagnia di Shauna.

Thomas sempre più folle: Hope e Liam hanno intenzione di allontanarlo da Douglas

Brooke viene a conoscenza di quanto accaduto tra Ridge e Shauna. Thomas raggiunge il suo primo obbiettivo di questo folle piano. Dopo l’acceso scontro con la Logan, il ragazzo si dice pronto a tutto per eliminare definitivamente dalla sua famiglia tutte le Logan. Nel frattempo, Hope e Liam stanno tentando di trovare la giusta soluzione per togliere a Thomas la custodia del piccolo Douglas!