Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam, la vendetta contro Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam uniti in una vendetta contro Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope e Liam contro Thomas. I due hanno intenzione di vendicarsi per quanto accaduto, poiché sembra che nessuno stia pagando realmente. Ricordiamo che la verità su Beth è uscita fuori e l’unico a pagare per quanto accaduto è il dottor Reese, il principale responsabile della sparizione della neonata. Il medico, però, ha sempre avuto al suo fianco altre persone in questo suo piano, come Florence e sua figlia Zoe. Anche Thomas è a conoscenza della verità e fa di tutto affinché resti un segreto. Quando questo viene finalmente svelato, tante maschere cadono e tra queste ovviamente pure quella del giovane Forrester. Arriva così un acceso scontro tra lui e Brooke. Il ragazzo cade dalla scogliera e finisce in coma. Questo porta le famiglie Logan e Forrester a diventare, inevitabilmente. nemiche. Nonostante ciò, mentre Ridge si schiera dalla parte del figlio, Steffy comprende che effettivamente Thomas è instabile mentalmente. Ma tornando a Hope e Liam, i telespettatori li vedranno mettere in atto una strategia per vendicarsi del Forrester.

Beautiful, Hope e Liam pensano a una strategia per togliere a Thomas la custodia di Douglas

Hope e Liam vogliono vendicarsi di Thomas, il quale ha sempre mentito e ha causato anche la morte della povera Emma. Ma l’obbiettivo della coppia non si basa solo sulla vendetta, ma anche sul senso di responsabilità nei confronti di Douglas. I due sono, infatti, convinti che il bambino sia in pericolo insieme a Thomas. Quest’ultimo cerca di ottenere i suoi scopi sfruttando proprio la fragilità del suo stesso figlio e questo non passa inosservato agli occhi di Hope. La giovane Logan, quando è convinta di aver perso la sua Beth per sempre, si avvicina a Douglas, a cui cerca di dare una figura materna. Le ultime anticipazioni annunciano una strategia, messa in atto proprio da Hope e Liam!

Hope e Liam pronti a tutto pur di contrastare Thomas e i suoi piani

Dopo la morte di Caroline, il povero Douglas è alla ricerca di affetto. Fortemente dispiaciuti per il piccolo, Hope e Liam sono pronti a tutto pur di salvarlo. Si parla di una strategia, ideata dalla coppia per mettere finalmente con le spalle al muro Thomas. I portali americani ipotizzano che i due arriveranno a pensare di agire legalmente per togliere definitivamente Douglas dalla vita di Thomas!