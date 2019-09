Beautiful, Caroline è stata uccisa? Nuovi dettagli scioccanti sulla sua morte

Anticipazioni americane Beautiful: Caroline è davvero morta a causa di un coagulo di sangue? Spuntano nuove ipotesi sconvolgenti

Com’è realmente morta Caroline in Beautiful? Le ultime anticipazioni americane parlano di una verità che presto uscirà fuori e che sconvolgerà tutti. Questi dettagli porteranno a una realtà davvero sconvolgente! Pare che, nel corso delle prossime puntate in onda in America, i familiari della giovane Spencer scopriranno davvero quanto accaduto. Ricordiamo che Thomas, quando torna a Los Angeles insieme al piccolo Douglas, svela ai Logan, ai Forrester e agli Spencer che Caroline ha perso tragicamente la vita. Una notizia inaspettata per tutti coloro che conoscevano la ragazza, sempre molto attiva e in salute. Thomas confessa che a portare alla morte la madre di suo figlio è stato un improvviso coagulo di sangue. Nonostante si mostri profondamente addolorato per questa grave perdita, Thomas dimostra immediatamente di avere un particolare interesse nei confronti di Hope. Sin da subito, il figlio di Ridge mette in atto i suoi folli piani per riconquistare la giovane Logan. Il suo comportamento fa pensare, inevitabilmente, che lui sia mentalmente instabile. Proprio per tale motivo, ora i telespettatori hanno iniziato a ipotizzare una morte più atroce per la povera Caroline.

Beautiful, Caroline potrebbe essere stata uccisa da Thomas: ecco perché

L’instabilità di Thomas ormai è un dato di fatto. Nessuno potrebbe dimostrare il contrario, neppure Ridge. Lui stesso si rende conto che il figlio ha commesso gesti davvero folli. I più preoccupati sono, al momento, Bill, Brooke, Liam e Hope. Anche Steffy dimostra di non essere per nulla d’accordo con il comportamento del fratello. Con tutti questi nemici di fronte, Thomas potrebbe presto svelare la reale causa che ha portato Caroline alla morte. I portali americani parlando di omicidio! Il giovane Forrester potrebbe, infatti, aver scelto di uccidere la povera Spencer per essere libero di mettere in atto i suoi piani alla conquista di Hope.

Caroline è morta: il folle Thomas potrebbe essere la causa

Con i suoi folli piani, Thomas riesce spesso a raggiungere il suo obbiettivo. Per tornare a Los Angeles libero di poter costruire una famiglia con Hope, attraverso il dolore di Douglas che ha appena perso la sua adorata madre, Thomas potrebbe aver commesso un gesto terribile. E se Caroline non fosse realmente morta e fosse stata nascosta dal Forrester? Al momento, sono tutte ipotesi, ma i siti americani assicurano ai telespettatori che presto si conoscerà la verità sulla morte della Spencer!