Anticipazioni Beautiful puntate americane: Steffy si scatena contro Thomas

Beautiful anticipazioni americane, Steffy vs Thomas: si accende lo scontro tra i due fratelli Forrester

È guerra tra Steffy e Thomas, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle prossime puntate in onda in America, il pubblico vedrà i due fratelli Forrester una contro l’altro. Una svolta inaspettata, ma non poi così tanto. Infatti, ricordiamo che Thomas è sempre stato a conoscenza del segreto riguardante Beth, la figlia di Hope e Liam. I due genitori credono che la loro bambina sia morta. In realtà, viene rapita dal dottor Reese e adottata da Steffy, la quale non sa realmente quanto accaduto. Thomas viene a sapere la verità, ma non ne fa parola con nessuno, neppure con sua sorella. Il suo scopo è quello di continuare a tenere vicino a sé Hope, lontana ormai da Liam. Ma ecco che il grande segreto viene improvvisamente a galla e a restarne colpita è proprio Steffy. La giovane Forrester è costretta a separarsi dalla piccola Beth, a cui lei dà il nome di Phoebe. Per qualche tempo, la introduce completamente nella sua vita e la cresce come se fosse sua figlia, esattamente come Kelly.

Beautiful, Steffy si scaglia duramente contro Thomas

Non appena Thomas si sveglia dal coma si ritrova di fronte a diverse difficoltà. Da una parte deve difendersi dalle accuse che lo vedono come responsabile della morte di Emma e dall’altra c’è chi lo vede anche uno dei principali responsabili di quanto accaduto alla piccola Beth. A scagliarsi contro di lui è proprio Steffy. Quest’ultima non riesce a comprendere il motivo per cui il fratello abbia deciso di essere complice di questo terribile segreto. I due fratelli Forrester in ospedale hanno, dunque, un acceso scontro, che non finisce di certo con una stretta di mano. Infatti, da qui prende inizio una vera e proprio guerra tra loro.

Puntate americane, il nuovo obbiettivo di Thomas accende nuovi scontri alla Forrester Creations

Ebbene alla Forrester Creations iniziano ad arrivare delle grandi svolte. Dopo essersi risvegliato dal coma, Thomas ha intenzione di riprendere in mano la sua vita e soprattutto ha un obbiettivo importante. Il figlio di Ridge ha intenzione di avere un ruolo centrale e da protagonista all’interno della Forrester Creations e non permetterà a nessuno di ostacolarlo. Queste sue intenzioni lo porta inevitabilmente a lottare contro la sua stessa sorella, Steffy.