Beautiful anticipazioni americane: Steffy esausta schiaccia le Logan

Continua a tenere banco la rottura di Brooke e Ridge nelle puntate americane di Beautiful. Le ultime anticipazioni rivelano che Hope incolpa il Forrester di tradire sua madre con Taylor, mentre Steffy si ritrova a un punto limite con le Logan. Per chi ancora non lo sapesse, in America la trama è molto più avanti rispetto a quella che sta andando in onda su Canale 5. Tra qualche tempo, anche i telespettatori italiani assisteranno al tradimento di Brooke con Deacon, che porta alla distruzione del suo matrimonio con Ridge.

Il loro addio causerà non pochi problemi anche ad altri personaggi della soap opera, inevitabilmente. Mentre da una parte Steffy e Thomas sono entusiasti di come si sta evolvendo la situazione, Hope è pronta a tutto pur di riportare Ridge tra le braccia di Brooke. Nella puntata andata in onda ieri in America, lo stilista continua a trascorrere il suo tempo con Taylor, la quale però vuole andarci con i piedi di piombo. Infatti, il Forrester sta ancora soffrendo per la fine della sua love story con la Logan.

Nel frattempo, Hope arriva alla Forrester Creations, dove viene accolta da Thomas. La figlia di Brooke vuole assolutamente avere un confronto con Ridge, per fargli capire che il tradimento non sarebbe mai accaduto se non avesse bevuto. E di questo ne sa qualcosa Thomas! Quest’ultimo la invita a lasciar perdere, in quanto ora suo padre è felice insieme a Taylor.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful è Steffy la persona che sta effettivamente festeggiando per questa svolta. Vedere Ridge e Taylor insieme le dà così tante speranza per un reunion della loro famiglia. Dopo tutto ciò che è accaduto con Brooke, la stilista crede che sia incredibile questa evoluzione.

Ma Hope non si ferma e riesce ad avere il confronto con Ridge. Gli chiede di non lasciare che l’errore di Brooke rovini tutti i loro anni d’amore. Lo spinge a dare a sua madre un’altra possibilità e a non rinunciare alla loro storia. Proprio mentre avviene questo incontro, ecco che Steffy arriva alla Forrester Creations e si scaglia subito contro Hope.

Non approva affatto che la sua eterna rivale in amore stia cercando di far passare Ridge come il colpevole. Steffy è convinta che Taylor sia la donna perfetta per lui e non crede che Brooke possa invece riprendersi dai suoi errori. Ormai la stilista è stufa della presenza delle Logan nelle loro vite e questa volta prende la palla al balzo per allontanarle definitivamente.

Pertanto, cerca di evitare qualunque intromissione da parte loro. Troppe volte ha dovuto rinunciare a Liam e alla famiglia che desiderava avere con lui, ritrovandosi sola e sofferente. Crede che negli anni sia accaduto lo stesso a sua madre, che ora potrà avere la rivincita sulle Logan.

Si accende così un nuovo scontro tra Hope e Steffy. Nelle prossime puntate italiane, invece, è la Forrester a essere incolpata di tradimento. Il pubblico di Canale 5, a breve, assisterà a una serie di svolte generate dalla gravidanza di Steffy!