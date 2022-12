Beautiful anticipazioni americane, Ridge va via: quando tornerà

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano la decisione di Ridge di lasciare Los Angeles. I telespettatori in questi giorni temono che uno dei protagonisti assoluti della longeva soap opera americana non farà più parte della trama dei prossimi episodi. Invece il pubblico non deve temere, in quanto Ridge tornerà a Los Angeles, ma quando? Ciò che sta accadendo nelle puntate attualmente in onda in America verrà trasmesso su Canale 5 tra circa un anno. Dunque, per assistere a questa uscita di scena del Forrester bisognerà attendere.

Nel frattempo, le anticipazioni americane fanno sapere che Ridge si ritrova a vivere una situazione davvero molto complicata. La sua decisione di allontanarsi da Los Angeles arriva quando sceglie di non sposare Taylor. A interrompere il matrimonio dei due storici personaggi è proprio la loro figlia, Steffy. Quest’ultima scopre il losco piano che Thomas ha messo in atto per separare Ridge e Brooke, e decide di mettere Taylor al corrente di tutto, grazie anche all’aiuto del nipote Douglas.

Nelle puntate americane di Beautiful, inizialmente Steffy smaschera il fratello in privato. Infatti, poco prima del matrimonio, la giovane stilista svela a sua madre il piano di Thomas, chiedendole allo stesso tempo di essere sincera con Ridge. Ma Taylor, quando si trova di fronte al Forrester pronto finalmente a risposarla, ecco che mantiene il silenzio sulla questione.

Steffy, che combatte per lungo tempo affinché i suoi due genitori tornino insieme, non può tenere nascosta la verità a suo padre e così rivela tutto poco prima del sì. Ridge è sconvolto dal piano di Thomas e profondamente deluso, come poco dopo lo è anche Hope. Non solo, il Forrester prende le distanze da Taylor, la quale avrebbe dovuto metterlo subito al corrente della questione.

Ridge si sente in colpa per come ha trattato Brooke, in quanto sa ora di averla accusata ingiustamente e di averla lasciata su due piedi senza cercare la verità. Ora, però, la Logan fatica ad accettare le sue scuse. Così il Forrester decide di lasciare Los Angeles per valutare meglio le sue scelte di vita.

Anticipazioni Beautiful: cosa accadrà quando Ridge tornerà a casa

In una delle recenti puntate americane, Brooke fa sapere a Carter che Ridge ha appena lasciato Los Angeles per riflettere. I telespettatori americani hanno visto un Forrester fortemente deluso da Thomas e non più disposto a sposare Taylor dopo l’accaduto. La sua non è un’uscita di scena definitiva. Probabilmente i produttori hanno deciso di optare per questa svolta così da permettere all’attore Thorsten Kaye di avere una piccola pausa dal set.

Ebbene le anticipazioni delle puntate americane che andranno in onda prossima settimana rivelano che Ridge dovrà affrontare una dura scelta. Dunque, sembra che il Forrester farà già ritorno a Los Angeles nei prossimi giorni. Lo stilista dovrà prendere una decisione su Taylor e Brooke. Ad aiutarlo ci penserà Eric, il quale cercherà di dargli qualche giusto consiglio.

Ovviamente, il patriarca della famiglia Forrester sarà più propenso a indicargli la strada verso Brooke. D’altronde da molti anni è un fan dei Bridge. Inoltre, nelle prossime puntate americane Brooke e Taylor raggiungeranno un accordo su qualcosa. Entrambe potrebbero essere d’accordo sul fatto che avere sempre metà del cuore di Ridge non è abbastanza.

In tutto questo, i protagonisti della soap opera dovranno affrontare ancora problemi con Sheila. Quest’ultima finge di morire dopo aver perso per sempre Finn, il quale si ritrova finalmente con Steffy (lei crede sia morto). Nelle prossime puntate, la coppia scoprirà che Sheila è ancora viva e coinvolgerà tutti gli altri personaggi nella ricerca della Carter, che terrà attiva anche la polizia.