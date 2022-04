Beautiful anticipazioni americane, Quinn e Carter: non è ancora finita

Nelle prossime puntate americane, per i due ex amanti ci sarà un confronto molto speciale che riaprirà di nuovo una porta

Pare che ci sia un’altra opportunità nelle prossime puntate americane di Beautiful per Quinn e Carter. Le ultime anticipazioni segnalano che i due ex amanti condivideranno un bel momento insieme! Ancora una volta, l’avvocato è al centro della trama della longeva soap opera, protagonista di un triangolo amoroso. Negli anni, il migliore amico di Ridge è rimasto un po’ nell’ombra. Ora, però, i produttori stanno facendo uscire fuori vari lati del suo carattere attraverso love story davvero complicate. Infatti, sembra che Carter non sia destinato ad avere un futuro felice in amore.

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, tradisce i Forrester diventando l’amante segreto di Quinn. Eric ha un problema e la passione con la Fuller, piano piano, si spegne. Improvvisamente, la designer di gioielli trova conforto proprio tra le braccia di Carter. Il pubblico americano ha subito amato i Quarter e oggi sognano il loro ritorno. Infatti, la loro relazione è durata davvero molto poco. Eric scopre tutto, ma regala il colpo di scena: mette su un piano, attraverso il quale permette a Carter e Quinn di continuare a condividere la passione durante la notte.

Nessuno, però, deve accorgersi di quanto sta accadendo. Il patriarca della famiglia Forrester si rende conto di non poter più dare tutto se stesso alla Fuller, ma non vuole abbandonarla. Questo piano si rivela, sin da subito, un vero fallimento. Ridge scopre ogni cosa e Brooke ha la sua rivincita su Quinn. Il tutto finisce con Carter che continua a lavorare alla Forrester Creations senza problema e la Fuller che torna tra le braccia di Eric, in modo definitivo.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che l’avvocato si mette di nuovo nei guai! Scendendo nel dettaglio, si innamora di Paris Buckingham, la quale ha una storia con Zende. Va precisato che Zoe, dopo aver scoperto del tradimento di Carter con Quinn, lascia Los Angeles. L’amico dei Forrester non perde tempo e cede alla tentazione con Paris.

Il tutto accade, ancora una volta, alle spalle di un Forrester. Questa volta, la persona tradita è Zende. Paris sembra non voler rinunciare a Carter e così invita il giovane Forrester a guardare altrove, senza però confessargli il tradimento. A intromettersi ci pensa la mamma della Buckingham, ovvero Grace. Quest’ultima scopre la relazione segreta di Paris e Carter, restando fortemente delusa.

Non vuole assolutamente che la figlia resti con l’avvocato e la incita più volte a dare una possibilità a Zende. Cerca in tutti i modi di dividere i due amanti, minacciando Carter: rivelerà tutto ai Forrester se non si allontaneranno. Ed ecco che, mentre tutti sono preoccupati per le sorti di Steffy dopo la morte di Finn, nelle prossime puntate americane accade qualcosa che farà piacere ai fan dei Quarter.

Quinn e Carter condivideranno un bel momento, riflettendo su alcuni ricordi della loro storia. Non solo, l’avvocato sarà determinato a fare ciò che è giusto, quindi dovrebbe allontanarsi da Paris. Questo preparerebbe il terreno affinché tra i Quarter si riaccenda la scintilla. La connessione tra Quinn e Carter, come si può immaginare, porterà ancora più problemi!