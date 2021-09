Beautiful anticipazioni americane: “L’idea di Eric umilierà Quinn”

La folle proposta di Eric umilierà Quinn nelle prossime puntate americane di Beautiful. Molto presto, Ridge scoprirà che la Fuller sta continuando a vedere Carter, ignaro dell’idea del padre. Tutto ciò accadrà dopo una serie di eventi, a cui i telespettatori italiani devono ancora assistere. Brooke scopre che Quinn sta tradendo Eric con Carter. Non può di certo lasciarsi sfuggire l’occasione di umiliarla di fronte a tutti e, non solo, ha a cuore il benessere del suocero. Dunque, la Logan sconvolge tutti rivelando quanto scoperto mentre la Fuller sta rinnovando i voti nuziali con il Forrester.

Furioso, quest’ultimo lascia Quinn e la caccia di casa. A Carter, invece, dà una seconda possibilità in azienda. Con il ritorno di Sheila, riflette su quanto accaduto e decide improvvisamente di strappare le carte del divorzio. Chiede così alla Fuller di tornare al suo fianco, ignaro di ciò che sta nascendo tra lei e l’avvocato. Infatti, Quinn e Carter continuano a vedersi di nascosto e tra loro nasce un sentimento. Nonostante ciò, profondamente addolorati, i due amanti decidono di separarsi definitivamente.

Quando torna in casa Forrester, la Fuller viene messa di fronte a una verità inattesa: Eric ha un problema intimo, ovvero soffre di disfunzione erettile. Quinn non reagisce male e giura al marito che gli resterà a fianco. Durante una cena romantica, ecco che arriva il colpo di scena. Eric chiama in segreto Carter e lo invita a unirsi a loro, facendo una proposta indecente.

Scendendo nel dettaglio, propone a entrambi di continuarsi a vedere, cercando di tenere la cosa segreta. In questo modo, Quinn non dovrà rinunciare alla passione e neanche al suo matrimonio. Inizialmente i due appaiono perplessi e sconvolti. Ma le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che i due amanti cederanno alla tentazione, con il benestare di Eric.

Ridge, ignaro di ciò che sta succedendo, chiederà a Justin Barber – ex amico e alleato di Bill Spencer – di spiare e seguire Quinn. E sarà proprio lui a rivelare allo stilista che Quinn e Carter sono ancora amanti. Brooke e Ridge si scaglieranno contro la Fuller, umiliandola.

I due daranno la colpa alla designer di gioielli. L’accordo si rivelerà essere un grande errore, destinato a ritorcersi contro di loro sin dall’inizio. A essere umiliata sarà, anche questa volta, Quinn.

Eric potrà spiegare e difenderla, ma non basterà a nulla. Brooke e Ridge si diranno convinti del fatto che la Fuller non avrebbe mai dovuto accettare di portare avanti un accordo del genere.

Il nonno di Steffy vorrebbe essere d’aiuto per sua moglie e non un problema, visto che non può soddisfare le sue esigenze di letto. Ma la sua idea, in realtà, porterà la Fuller verso la bufera.

C’è chi ha il dubbio che, in realtà, il patriarca della famiglia Forrester voglia solo smascherare Quinn, riportandola lui stesso tra le braccia di Carter. Le ultime anticipazioni ora annunciano che Eric, la Fuller e l’avvocato dovranno tutti “fare i conti con un dramma importante”.

Bisogna attendere, per il momento, per scoprire cosa accadrà a questo triangolo amoroso!