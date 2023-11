Beautiful anticipazioni americane, Hope muore?

Nelle prossime anticipazioni americane di Beautiful Hope Logan muore? Parliamo di uno dei personaggi principali della longeva soap targata CBS interpretato dalla nota attrice e modella statunitense Annika Noelle. Figlia di Brooke Logan e di Deacon Sharpe, nata da una relazione extraconiugale avvenuta nel periodo in cui Deacon era il genero di Brooke, perché sposato con la figlia Bridget Forrester, Hope si trova spesso al centro di importati e delicate evoluzioni di questa intricata trama.

A crearle nuovi problemi, ad esempio, potrebbe essere la pericolosissima Sheila di nuovo a piede libero e sempre più vicina a Deacon, il padre di Hope. Proprio di recente le due donne hanno avuto un incontro ravvicinato che ha messo in pericolo la giovane Logan.

Per fortuna, alla sola idea che Hope potesse trovarsi con Sheila nella stessa stanza, Deacon è morto di paura, ed è quindi corso in aiuto della figlia che intanto non ha riconosciuto la dark lady. Quest’ultima, tuttavia, è stata presto rimproverata da Sharpe che le ha intimato di stare lontano dalla sua amata figlia.

Che questo rapporto tra Deacon e Hope possa fare ingelosire l’imprevedibile Sheila tanto da spingerla a un gesto estremo verso la ragazza? Per fortuna le anticipazioni americane ci fanno tirare un sospiro di sollievo sulle sorti di Hope. Al momento, infatti, nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti non è prevista la sua morte per mano di Sheila, notizia che ci rassicura molto. Tuttavia, è in arrivo un’altra notizia shock.

Che fine fa Hope di Beautiful?

Cosa succede a Hope nelle prossime puntate americane di Beautiful? Rispondiamo alla domanda partendo dagli episodi in onda attualmente su Canale 5, quelli in cui Hope torna protagonista di un’importante disputa familiare che coinvolge il piccolo Douglas, figlio di Thomas e della defunta Caroline Spencer. Alla luce delle note condizioni psichiche altalenanti del padre, tempo fa Hope ha ottenuto la custodia del bimbo in comune accordo anche con il giovane Forrester.

Quest’ultimo, tuttavia, ha da poco deciso di riaverlo indietro con sé, immaginando nel frattempo di poter riunire la famiglia insieme anche a Hope, la grande ossessione della sua vita. Come sappiamo, si tratta di una soluzione impossibile dato che la ragazza è legata sentimentalmente a Liam dal quale ha avuto una figlia, Beth.

Nonostante ciò, Thomas non demorde e fa davvero di tutto per riavvicinarsi a Hope e consacrare così il suo grande sogno di famiglia perfetta. Proprio alla luce delle nuove intenzioni del ragazzo, che ricordiamo in passato essere stato violento con la giovane Logan, i fan della soap iniziano a chiedersi se questa trama alla fine avrà una triste conclusione, magari proprio con la morte di Hope per mano di Thomas. Che ne sarà, quindi, della ragazza?

Ed è qui che le anticipazioni americane ci informano di un inaspettato ritorno di fiamma tra Hope e Thomas, nuova coppia che presto si ritroverà a combattere per il proprio amore contro tutto e tutti. Come la prenderà Liam? Ma soprattutto, come reagirà Brooke alla notizia? Per saperne di più non ci rimane che continuare a seguire la longeva soap opera americana in onda su Canale 5.