Beautiful, Thomas toglie la custodia di Douglas a Hope?

Beautiful, Thomas toglie Douglas a Hope?

Nelle prossime puntate di Beautiful Thomas toglie davvero Douglas dalla custodia di Hope? Questo il grande interrogativo al centro dei nuovi episodi della celebre soap opera americana in onda nel day-time di Canale 5.

I fan più affezionati sanno bene che per i protagonisti di Beautiful non c’è mai pace. Dopo aver infatti da poco risolto le vicende legate al povero Finn – rapito da Sheila e fatto credere morto – adesso è tempo di nuovi scontri.

Tutta colpa del giovane Thomas Forrester e della sua improvvisa richiesta di affidamento esclusivo di Douglas. Parliamo del figlioletto che ormai da anni vive con Hope a causa dei trascorsi clinici del padre.

A questo si aggiunge inoltre il forte legame che ormai la figlia di Brooke ha instaurato con il bambino, del quale infatti non vuole separarsi. Inutile dire che la nuova richiesta farà tremare ancora il già debole rapporto tra le due famiglie, ovvero tra i Logan e i Forrester.

La loro guerriglia farà, inoltre, ritrovare Ridge di nuovo al centro di spiacevoli dispute e faide familiari. Ma come andrà a finire questa battaglia? Thomas toglie davvero Douglas a Hope, o la figlia di Brooke dimostrerà che il ragazzo non è in grado di prendersene cura da solo?

Beautiful, Thomas ottiene la custodia di Douglas?

Nelle prossime puntate di Beautiful ha inizio in maniera discreta e silenziosa l’ingegnoso piano di Thomas di riavvicinare Douglas a sé.

Convinto infatti di poter tornare a fare il padre a tempo pieno, il giovane Forrester chiederà prima di passare un po’ di tempo con il figlio, dichiarando soltanto in seguito di non avere nessuna intenzione di riportarlo indietro, da Hope.

Dopotutto lei non è la vera madre del ragazzino, ma la causa che tempo prima ha fatto dividere padre e figlio. Thomas, infatti, ossessionato da Hope, ha finito per compiere atti terribili e abbastanza crudeli da reputarlo inadatto nel prendersi cura di un figlio.

Nonostante ciò, i tempi ora sono cambiati, e Thomas si presenta lucido e sicuro di sé. Non teme la sfida di tornare a fare il padre e di riottenere l’affido esclusivo di Douglas. Dinanzi a questa richiesta Hope non può che soffrirne, capendo però dentro di sé che riavvicinare padre e figlio è forse la cosa giusta da fare.

Ma siamo sicuri che Thomas sia guarito del tutto? Secondo Liam e Brooke, infatti, il figlio di Ridge e Taylor è ancora ossessionato da Hope, e questa sarebbe soltanto l’ennesima mossa per riavvicinarsi a lei e dare inizio a quell’idillio familiare finora sempre e solo immaginato.

Sebbene ci sembri un’ipotesi remota, sappiamo che le strade di Beautiful sono infinte, e che Thomas e Hope potrebbero davvero tornare insieme grazie a Douglas. Per scoprirlo non ci rimane che continuare a seguire gli episodi della soap in onda in prima visione assoluta su Canale 5.