Chi è Sheila di Beautiful?

Sei un fan appassionato di Beautiful ma non riesci a ricordati qual è stata la prima volta che hai incontrato la perfida Sheila Carter nella soap? Niente paura, in questo articolo potrai fare un passo indietro nel tempo fino alla sua prima apparizione nella longeva The Bold and The Beautiful, nel titolo originale.

Parliamo dello show ideato da William J. Bell e Lee Philip Bell trasmesso negli Stati Uniti su CBS dal lontano 1987. Ebbene, dopo trentasei anni di messa in onda, non è poi così strano non ricordarsi di tutti i personaggi passati nella soap. Ce ne sono alcuni, tuttavia, rimasti impressi nella mente degli spettatori, e per questo difficili da dimenticare.

Tra questi troviamo proprio Sheila Carter, donna che continua a scatenare il panico anche nelle trame attuali della soap. Scopriamo quindi di seguito cosa ha fatto in passato la temutissima Sheila Carter di Beautiful.

Cosa ha fatto Sheila in passato in Beautiful?

Presente nelle trame sin dal 1992, il personaggio di Sheila Carter ci viene presentato come un’infermiera originaria del Michigan assunta alla Forrester Creations e poi come baby sitter di Rick Forrester, figlio di Eric Forrester e Brooke Logan.

Già agli esordi, tuttavia, ricordiamo che Sheila gioca sporco, tanto da ottenere il posto da baby sitter solo dopo aver minacciato quella precedente, Judy, e la sua famiglia causandole un incidente che la rende invalida. A partire quindi da questo momento in poi, Sheila si prepara ad essere un vero e proprio incubo per i Forrester.

Da sempre, infatti, le storie di Sheila Carter sono caratterizzate da intrighi, manipolazioni e colpi di scena. Il personaggio è noto per essere una donna ambiziosa disposta a fare qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole, e le sue azioni spesso portano a conseguenze drammatiche per gli altri personaggi della soap opera.

Dall’amore folle per Eric Forrester, ai piani diabolici di sistemare sua figlia Mary, rinominata Erica in onore di Eric, proprio con il suo ex. Dal rapimento di Ridge Forrester a Puerto Vista, al tentato omicidio di Brooke in una fornace, fino ai nuovi scontri con Quinn, ex-moglie di Eric.

Per ultimo, ma non meno importante, ricordiamo la sua ossessione nei confronti di Finn, il figlio biologico che tenta di uccidere, poi rapisce e fa credere morto per allontanarlo da sua moglie Steffy. Quali altri danni avrà in mente di combinare Sheila? La risposta nelle prossime puntate della soap.

Chi interpreta Sheila Carter di Beautiful?

Chi interpreta Sheila Carter di Beautiful? Kimberlin Brown è la fedele l’attrice che ricopre il ruolo di Sheila ormai dal lontano 1990. Sebbene la comparsa del personaggio sia precedete nella soap Febbre d’amore (The Young And The Restless), nel 1992 Sheila Carter si trasferisce nelle trame di Beautiful.

La nuova soap le vale così una nomination al Daytime Emmy come attrice non protagonista nel 1993, e in seguito due vittorie alla Soap Opera Digest Awards. Tra le altre presenze dell’attrice in tv ricordiamo quella in titoli come General Hospital, Una vita da vivere e La valle dei pini.