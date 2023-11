Beautiful: Deacon ingannato da Sheila, Hope in pericolo

Beautiful, Deacon ingannato da Sheila

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Continuano i colpi di scena nella longeva soap opera statunitense targata CBS dopo la notizia della presunta morte di Sheila.

A differenza infatti di quanto comunicato dal detective Sanchez ai Forrester, la perfida dark lady non è davvero morta, ma ha solo finto di esserlo con una coraggiosa – e dolorosa – messa in scena.

Dopo essersi amputata un dito del piede, quello rinvenuto dalla polizia che ne ha confermato la morte, è trascorso un po’ di tempo perché i Forrester si distrassero dal pericolo teoricamente scampato. Ma anche perché la stessa Sheila mettesse in ordine i pensieri ed escogitasse un nuovo piano d’attacco. Scopriamo, quindi, che la sua prima mossa è quella di riavvicinarsi a Steffy e Finn per vie traverse. Queste vie si chiamano Deacon.

Fingendosi infatti una donna misteriosa, con l’aiuto dell’alcol Sheila riesce a sedurre Deacon e a trascorrere una notte di passione con lui. Al risveglio, tuttavia, la sorpresa è tutto tranne che piacevole. Dopo essersi accorto infatti del dito del piede mancante, Deacon capisce che dietro a quella maschera si nasconde proprio Sheila. Solo a questo punto Deacon realizza sconvolto che un’assassina ricercata dalla polizia si è introdotta in casa sua, e adesso pretende ospitalità e discrezione.

Considerando inoltre il passato poco pulito di Deacon – il padre di Hope si trova tuttora in libertà vigilata – deve fare molta attenzione alle sue scelte di vita. Mantenendo la calma, quindi, l’uomo prova in tutti i modi a cacciare Sheila dalla sua vita. Eppure la donna ha ormai deciso: resterà e si servirà di Deacon per riavvicinarsi a Finn.

Beautiful, Hope in grave pericolo

Dopo il raggiro di Sheila, per Deacon ha inizio un vero e proprio calvario. Non solo, infatti, l’uomo deve nascondere alla polizia che giornalmente va a controllarlo l’ospite inatteso, ma deve anche fare in modo che Sheila non crei altri danni ai Forrester, o peggio ancora alla sua famiglia.

Ma è proprio in un momento di distrazione, mentre si trova da solo al Giardino, che Deacon scopre che sua figlia Hope potrebbe trovarsi in serio pericolo di vita.

La ragazza, infatti, allarmata dal fatto di non aver sentito il padre per diversi giorni, decide di andarlo a trovare al suo appartamento. Una volta arrivata, la ragazza si imbatte in una donna misteriosa che le apre la porta. Incuriosita, Hope le chiede chi sia e se si sono già incontrate in passato. Intanto Sheila riesce a camuffare bene il suo volto, ingannando in questo modo anche la povera Hope.

Intanto al Giardino giunge Liam che, vendendo Deacon da solo, gli chiede dove sia Hope che era andato a trovarlo. A questo punto Deacon è raggiunto da un’inquietudine tale da sentirsi raggelare il sangue. In pochi istanti, infatti, l’uomo capisce che Hope si trova nel suo appartamento da sola con Sheila, in estremo pericolo.

Lanciandosi in una corsa contro il tempo, Deacon torna a casa trovando Sheila da sola. Per fortuna non ha fatto del male a Hope, ma questo non basta a tranquillizzarlo. Carico di rabbia e spavento, Deacon rimprovera severamente Sheila imponendole di lasciare in pace sua figlia.

Le ordina inoltre di andarsene al più presto da casa sua. Ma alla fine Sheila ascolterà davvero le parole di Deacon oppure continuerà a manipolarlo come meglio sa fare? La risposta nelle prossime puntate in onda nel day-time di Canale 5.