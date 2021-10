Beautiful anticipazioni americane, Hope e Steffy: “si riaccenderà la rivalità”

Nel corso delle puntate che andranno in onda in America in questi giorni, le due eterne rivali si scontreranno ancora e non solo per amore

Ebbene sì: tra Hope e Steffy tornerà aria di guerra e sfida. Il motivo? Le anticipazioni americane di Beautiful vedono attualmente le due eterne rivali avere due idee completamente diverse sulle persone che stanno creando tensione nelle loro famiglie. I ritorni di Sheila e Deacon, non solo metteranno a dura prova i matrimoni delle due giovani stiliste, ma le metteranno di nuovo una contro l’altra. Nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in America, si pensa che si riaccenderà la guerra.

Come già anticipato, Steffy non è felice di sapere che Deacon è uscito di prigione e che ora vaga per le vie di Los Angeles. Non crede che Hope dovrebbe farlo entrare nella sua vita, soprattutto per la sicurezza della piccola Beth, che un tempo era la sua Phoebe. Questo la avvicina incredibilmente a Brooke, la quale è pronta a contrastare le intenzioni di Deacon. Entrambe contano sul fatto che Liam possa convincere Hope a chiudere con suo padre il più presto possibile.

Proprio Steffy si ritrova nella stessa posizione dello Spencer, visto che cerca di tenere sotto controllo Sheila, che vuole a tutti i costi avere un rapporto con il figlio ritrovato, Finn. Non sa, però, che il medico che la sta nascondendo un segreto. La Carter sta continuando a inviargli dei messaggi e lui ne parla solo con Hope, che prima dell’arrivo di Deacon si mostra molto comprensiva (e ora si capisce perché).

Le ultime anticipazioni americane segnalano che presto Steffy scoprirà questi messaggi e verrà a conoscenza del fatto che anche Hope le sta tenendo nascosta la cosa. Inoltre, la giovane Forrester sarà sempre più convinta che Deacon non dovrebbe entrare in casa loro. Sua figlia Kelly trascorre molto tempo con Liam alla baita e, dunque, potrebbe essere in pericolo.

Lo stesso vale per suo nipote Douglas, che ormai vive con loro. La rivalità, a questo punto, tra Steffy e Hope si riaccenderà inevitabilmente. Quanto accadrà potrebbe far riavvicinare la Forrester e Liam. E in questo famoso triangolo amoroso di Beautiful si inserirà inevitabilmente Finn. Infatti, le ultime anticipazioni continuano a segnalare che tutti e quattro dovranno affrontare un dramma complicato.

Anche perché bisogna tenere in considerazione che Deacon e Sheila diventeranno alleati per contrastare i Forrester. Dunque, la guerra ci sarà e, ancora una volta, Steffy e Hope saranno una contro l’altra! Non resta ora che attendere per scoprire come si evolverà tutta questa situazione.