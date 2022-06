Beautiful anticipazioni americane, Eric muore? La teoria che allarma i fan

Un’ultima teoria sulle prossime puntate americane di Beautiful parla di un’eventuale morte di Eric Forrester! È davvero arrivato il momento per il patriarca della famiglia di stilisti di uscire di scena? Sarebbe sicuramente un colpo inaspettato e abbastanza triste per i telespettatori americani. Pare che la soap della CBS stia spostando Eric verso una direzione oscura, secondo quanto riporta Soapdirt.

Il sito americano parla di “accenni di una morte a sorpresa in questa soap opera”. Sembra addirittura che B&B abbia già iniziato a preparare la scena per portare il patriarca della famiglia Forrester lontano dagli schermi. Nelle puntate che stanno andando attualmente in onda in America, Eric sta tradendo Quinn con Donna. I due amanti si incontrano di nascosto per trascorrere momenti di grande passione.

Dopo il tradimento subito da Quinn e Carter, Eric ammette di fronte alla Logan che il suo matrimonio si è ormai rotto. Nonostante ciò, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, il Forrester confessa a Donna che ama ancora sua moglie. Pertanto, soffre di forti sensi di colpa per le bugie che sta raccontando alla Fuller, ora intenta a convincere Carter a non lasciarsi andare con Paris.

Infatti, Quinn è concentrata sulla vita sentimentale del suo ex amante e non immagina minimamente che suo marito la stia tradendo. Se questa teoria sulla morte di Eric si rivelasse reale, la Fuller scoprirà tutto quando ormai sarà troppo tardi. La situazione che sta vivendo con Donna, mette il Forrester sotto pressione e, inoltre, c’è un altro particolare che non è sfuggito ai telespettatori più attenti.

Come già anticipato, Quinn regala a Eric un anello, tenendogli nascosto un dettaglio: il gioiello possiede un sistema che permette di monitorare i battiti cardiaci. Questo il Forrester non lo sa, ma la Fuller è molto preoccupata per il suo stato di salute e così decide di tenerlo sotto controllo. Ebbene, addirittura c’è chi pensa che Quinn potrebbe ricevere un avviso da quell’anello che non dimenticherà mai!

La morte di Eric spianerebbe anche la strada ai Quarter, come da tempo sogna il pubblico americano. I telespettatori vorrebbero, infatti, vedere Quinn e Carter formare una coppia ufficialmente. Certo, questo non attraverso la morte di qualcuno!

Inoltre, l’addio di Eric permetterebbe a Ridge di fare un passo nella sua vita, entrando nei panni del patriarca della famiglia Forrester. Ma anche in questo caso, lo stilista preferirebbe di gran lunga avere suo padre vivo e vegeto.

Indubbiamente, la sua morte porterebbe un sacco di drammi. Intanto, John McCook (lo storico interprete di Eric) anticipa che si sta avvicinando per lui una trama esplosiva! L’attore lavora sul set della celebre soap opera da ben 35 anni.

Ha 77 anni e potrebbe voler andare in pensione. Ci sono sicuramente altri modi per far sì che ciò avvenga, non deve per forza morire. Magari i produttori potrebbero aver deciso di permettere a Eric e Donna di vivere la loro storia d’amore lontano da Los Angeles.

Addirittura McCook ha annunciato che accadrà qualcosa che sarà molto più esplosivo della recente “morte” di Finn! Va precisato che il marito di Steffy è ancora in vita, ma nessuno dei protagonisti lo sa.