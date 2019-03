Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 25 al 31 marzo 2019

By

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 25 marzo a domenica 31 marzo 2019

Nuove storie d’amore stanno per nascere a Beautiful. Dopo il parto prematuro di Steffy Forrester, Hope Logan ha rotto il fidanzamento con Liam Spencer. Katie ha invece chiuso la relazione con Wyatt mentre il matrimonio di Ridge e Brooke è sempre più in crisi a causa della guerra tra le due figlie. Nelle puntate italiane della prossima settimana nuovi intrecci movimentano le vite dei Forrester, delle Logane e dei Spencer. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 25 marzo

Sally, ubriaca, esplode un colpo di pistola contro Wyatt, ma lo manca. Poi lui riesce a calmarla e a farla ragionare: tra loro scocca la scintilla e si baciano. Liam chiede a Steffy di sposarlo di nuovo: la Forrester accetta con immensa gioia.

Martedì 26 marzo

Hope è tornata a lavorare ed è entusiasta di Emma, la nuova stagista. La ragazza chiede a Emma di occuparsi anche delle prossime sfilate. Ma subito dopo Maya sorprende Emma a fotografare i modelli della nuova collezione e la giovane viene licenziata in tronco.

Mercoledì 27 marzo

Hope decide di dare una seconda opportunità alla sua stagista, Emma. Questo fa infuriare Maya, che è del tutto contrariata dalla decisione della cognata. Intanto Steffy e Liam si godono la piccola Kelly e si danno da fare con i preparativi del matrimonio.

Giovedì 28 marzo

Maya non si fida per nulla di Emma e quando scopre che il cugino Xander frequenta la ragazza rimane piuttosto delusa. Hope e Liam si rivedono: la Logan viene a sapere del nuovo matrimonio con Steffy e fa i suoi migliori auguri all’ex fidanzato.

Venerdì 29 marzo

Emma e Xander si baciano. Bill cerca di convincere Steffy a non sposare Liam ma davanti al rifiuto della Forrester Spencer passa al ricatto. Se Steffy sposerà Liam, Taylor finirà in prigione.

Sabato 30 marzo

Steffy supplica Bill ma l’uomo è irremovibile. La Forrester rimanda così il matrimonio con Liam e chiama la madre Taylor per chiedere un parere sul ricatto di Dollar Bill.

Domenica 31 marzo

Liam sceglie di continuare a lavorare con Hope alla Hope for the future. Taylor torna a Los Angeles e consola la figlia sul ricatto di Bill. Nel frattempo cresce sempre più l’intesa tra Xander e Emma.