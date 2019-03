Anticipazioni Beautiful: Liam chiede a Steffy di risposarlo

Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy si risposano di nuovo?

Liam e Steffy sono di nuovo una coppia a Beautiful. Dopo la nascita di Kelly, Hope ha rotto il fidanzamento con Liam e il ragazzo è tornato dall’ex moglie e dalla figlia. Per la gioia di Ridge, che ha sempre creduto nel rapporto tra Steffy e il genero. Steffy e Liam si prendono cura della neonata e in un secondo momento il ragazzo chiede alla Forrester di risposarlo. I due avevano annullato il loro matrimonio a causa di Bill Spencer ma ora vogliono tornare ad essere marito e moglie per il bene della piccola Kelly. Steffy accetta con entusiasmo la proposta di Liam e comincia a darsi da fare con i preparativi di nozze.

Bill Spencer si intromette di nuovo tra Steffy e Liam

Ma proprio nel bel mezzo dei preparativi per il matrimonio, Bill si intromette di nuovo tra Steffy e Liam. L’editore invita la nuora a non sposare Liam per il suo bene ma le suppliche dell’uomo servono a ben poco. Steffy non vuole più sapere nulla del suocero ed è determinata più che mai a ricostruire la sua famiglia. Ma allo stesso tempo anche Bill non vuole cedere e passa all’attacco ricattando Steffy. Se la Forrester sposerà Liam, Bill denuncerà Taylor.

Steffy e Taylor preoccupate per le minacce di Bill

Steffy parla a Taylor delle minacce di Bill e rimanda il matrimonio con Liam. La Forrester vuole cercare un modo per liberarsi di Bill ma sembra davvero impossibile. Nel frattempo Liam ha deciso di continuare a lavorare alla Forrester Creations con Hope Logan. E il ritorno di fiamma tra Steffy e Liam non durerà così a lungo…