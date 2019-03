Anticipazioni Beautiful, Steffy e Liam tornano insieme: ma durerà poco

Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy di nuovo insieme grazie a Kelly

Dopo tradimenti, inganni e sotterfugi, Liam e Steffy si sono finalmente ricongiunti a Beautiful. A riunirli la figlia Kelly, nata prematura a causa di una caduta della Forrester. Nonostante la grande paura, il parto è andato per il meglio e la piccola (chiamata così in onore della madre defunta di Liam) gode di ottima salute. Il giovane Spencer decide di restare accanto alla moglie e alla figlia e torna così nella casa sulla scogliera. Una grande gioia per la Forrester che – dopo la notte di passione con Bill Spencer – ha lottato tanto per riconquistare la fiducia del marito. Peccato però che a Beautiful niente è per sempre… E sì, perché il ricongiungimento tra Steffy e Liam non dura a lungo. Il motivo? Ancora una volta c’entra Bill ma anche Hope ha un peso importante.

Bill Spencer ricatta Steffy Forrester a Beautiful

Pure dopo la nascita di Kelly, Bill non si arrende: l’editore vuole riconquistare a tutti i costi la nuora. Per questo ricatta di nuovo Steffy: “Se sposerai Liam, tua madre andrà in prigione”. Steffy e Liam vogliono infatti risposarsi dopo aver annullato il matrimonio ma la minaccia di Bill impedisce le nuove nozze. Non solo: Hope Logan scopre di essere incinta. Proprio così: la notte di passione con Liam ha dato i suoi frutti e la ragazza scopre casualmente la sua dolce attesa.

Liam Spencer di nuovo a un bivio: Steffy o Hope?

Con la gravidanza di Hope, Liam è di nuovo a un bivio: restare con Steffy o tornare tra le braccia della Logan? Nel frattempo Brooke e Ridge continuano a litigare per le proprie figlie mettendo a rischio il loro rapporto.