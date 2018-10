Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope e Liam aspettano una bambina

Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope incinta di Liam

Fiocco rosa a Beautiful per Hope e Liam. Nelle puntate americane la coppia ha finalmente scoperto di aspettare una bambina. Una splendida notizia giunta insieme ad un’altra: la gravidanza di Hope sta procedendo per il meglio nonostante i mesi iniziali, dove le minacce di aborto non sono mancate. Liam e Hope sono al settimo cielo per la loro bambina, la seconda per Spencer Junior. E sì, perché Liam è già padre della piccola Kelly, la figlia avuta da Steffy Forrester. In America Steffy e Liam non sono tornati più insieme dopo il tradimento della giovane con Bill Spencer. I due si sono promessi di essere genitori presenti e affidabili per la figlia che, nonostante la famiglia distrutta, sta crescendo nel migliore dei modi.

Sospeso il triangolo tra Hope – Liam – Steffy

Nelle ultime puntate americane di Beautiful Steffy ha messo da parte il suo amore per Liam per rispetto del ragazzo e della nuova famiglia che si sta creando con Hope. Al momento è dunque messo da parte il triangolo amoroso Steffy – Liam – Hope che per anni ha dominato la soap della CBS. Le due sorellastre si sono però scontrate più di una volta per motivi di lavoro. Entrambe hanno una linea alla Forrester Creations – Steffy quella di lingerie, Hope la Hope for the future – e devono vedersela con i tagli e le decisioni dell’amministratore delegato Ridge.

Steffy messa da parte: Jacqueline Macinnes Wood è incinta

Nei prossimi episodi Steffy Forrester avrà meno spazio. L’attrice che la interpreta, Jacqueline Macinnes Wood, è incinta e si prenderà una breve pausa dal set per via della maternità.