Puntate Beautiful: Steffy torna con Liam, ma Bill la ricatta

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Steffy e Liam tornano insieme, la reazione di Bill

Steffy e Liam, nelle prossime puntate italiane di Beautiful, tornano finalmente insieme. A riportare il sereno tra loro ci pensa la piccola Kelly, nata dopo un parto difficile. I due decidono di formare insieme una famiglia e, per tale motivo, il giovane Spencer non può non chiudere la sua storia d’amore con Hope. Quest’ultima appare abbastanza felice nel vedere tutti e tre come una famiglia, ma una volta che resta sola non riesce a trattenere la lacrime. Ancora una volta, la dolce Logan vede sfumare via il suo sogno di vivere serena insieme a Liam. Brooke è molto preoccupata per la figlia, ma è anche contenta di vedere Kelly all’interno di una famiglia unita. Per consolidare nuovamente il loro amore, Liam e Steffy decidono di convolare nuovamente a nozze, in quanto il loro matrimonio è stato da poco annullato. Lo stesso Spencer aveva scelto di annullarlo a causa dell’intromissione di Bill. Ebbene il capo della Spencer Publications, anche questa volta, non si mette da parte.

Steffy torna insieme a Liam dopo la nascita di Liam, Bill torna alla carica

Abbiamo ormai compreso bene che Bill è disposto a tutto pur di sposare Steffy. L’uomo è andato contro il suo stesso figlio per avere la Forrester tutta per sé. Ed ecco che dopo la nascita di Kelly, va a trovare la figlia di Ridge, pronto a conoscere sua nipote. Non appena arriva, secondo le anticipazioni, Steffy lo minaccia, affermando di essere pronta a chiamare immediatamente la polizia. L’ultima volta che si sono visti, la giovane Forrester ha avuto un incidente. Pertanto, dopo essere riuscita a riportare a casa Liam, Steffy non ha alcuna intenzione di lasciarsi trascinare in nuovi problemi. Ma Bill non vuole uscire dalla vita della giovane, tanto che inizia addirittura a ricattarla.

Bill ricatta Steffy: la giovane Forrester in difficoltà a causa di Taylor

Usando quanto accaduto con Taylor, Bill inizia a ricattare Steffy. “Se sposerai Liam, tua madre andrà in prigione”, afferma il capo della Spencer Publications di fronte a una Steffy spaventata. La giovane Forrester non sa come difendersi e gli assicura che farà subito presente quanto accaduto a Liam. Ma Bill non sembra preoccuparsi più di tanto, anzi ribadisce di essere pronto a chiamare la polizia denunciando Taylor.