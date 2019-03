Beautiful, tra Hope e Liam non è finita: tutte le anticipazioni

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam tornano insieme e si sposano

Hope e Liam tornano insieme a Beautiful. Ebbene sì, nonostante il matrimonio saltato e il parto prematuro di Steffy, i due ragazzi tornano ad essere una coppia. In che modo? A riunire Hope e Liam ci pensa il lavoro alla Forrester Creations – nonostante il ricongiungimento con Steffy Liam continua ad occuparsi della Hope for the future – e un’inaspettata gravidanza. Nelle puntate italiane della soap opera la figlia di Brooke scopre presto di essere incinta. La notte di passione tra Liam a Hope ha avuto degli effetti insperati e Spencer si trova a diventare padre per la seconda volta nel giro di pochi mesi. Ma scendiamo più nel dettaglio: come e quando Liam e Hope si riavvicinano?

Salta il nuovo matrimonio tra Liam e Steffy a causa di Bill

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, Liam è tornato tra le braccia di Steffy, che ha dato alla luce la piccola Kelly. Una volta tornato a casa, Liam chiede a Steffy di risposarlo. La Forrester accetta subito la proposta di matrimonio di Liam ma Bill mette i bastoni tra le ruote. Spencer senior ricatta la nuora: se Steffy sposerà di nuovo Liam Taylor finirà in prigione. Steffy rimanda così il matrimonio a data da destinarsi, non rivelando a Liam tutta la verità. Successivamente Bill, per il bene che prova nei confronti di Steffy, decide di fare un passo indietro. “Sei libera di sposare Liam, porterò il segreto di Taylor nella tomba”, afferma l’uomo.

Beautiful: Hope aspetta un figlio da Liam Spencer

Ma proprio mentre Steffy è libera di tornare ad essere la moglie di Liam Spencer, Hope scopre di aspettare un figlio dal giovane. La Logan fa prima un test di gravidanza e poi una visita approfondita. A sostenerla Brooke, che reputa la faccenda un segno del destino. “Steffy ha rimandato il matrimonio e tu sei incinta, non può essere un caso. Liam è il tuo destino”, ribadisce Brooke a Hope. Subito dopo Hope informa Liam che, piuttosto sconvolto, rimanda le nozze con Steffy. Anche quest’ultima scopre della gravidanza di Hope e non la prende bene.

Liam chiede tempo: Ridge e Brooke litigano di nuovo

Liam chiede del tempo sia a Hope sia a Steffy. Intanto Ridge e Brooke litigano di nuovo per via delle loro figlie e la Logan si reca da Liam per invitarlo a fare la scelta giusta, ovvero di ritornare con Hope. Intanto pure Bill viene a sapere della nuova gravidanza e chiede a Justin di spiare Hope e Liam, che stanno lavorando alla nuova linea della Forrester Creations. Proprio dietro le quinte dell’ultima sfilata i due si baciano e vengono sorpresi da Steffy, che lascia Liam una volta per tutte.

Liam e Hope finalmente si sposano a Beautiful

Alla fine Steffy e Liam si lasciano e il ragazzo torna definitivamente tra le braccia di Hope, che finalmente sposa per la gioia di Brooke e tutta la famiglia Logan.