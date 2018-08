Beautiful, anticipazioni americane: Wyatt e Sally alle nozze di Liam e Hope

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Wyatt e Sally insieme al matrimonio di Hope e Liam

Comincia a farsi seria la storia d’amore tra Wyatt e Sally a Beautiful. Nelle puntate americane della soap opera, i due si sono incontrati casualmente al Bikini Bar dopo che il figlio di Bill è stato scaricato da Katie. Tra una chiacchierata e un’altra, i due sono stati travolti dalla passione e Wyatt ha deciso di portare la nuova fidanzata al matrimonio del fratello. Liam e Hope, infatti, sono riusciti finalmente a sposarsi in America. La figlia di Brooke è rimasta incinta del giovane editore e, dopo un’attenta analisi, Liam ha mollato la moglie Steffy, con la quale ha avuto la piccola Kelly, per riprovarci con la Logan.

Katie lascia Wyatt e si butta tra le braccia di Thorne

La storia d’amore tra Wyatt e Sally è approvata in pieno da Quinn Fuller che in passato era assolutamente contraria riguardo la liason del figlio con Katie. Quest’ultima, stanca della guerra con Quinn ma anche con Bill, ha deciso di lasciare Wyatt su due piedi. Subito dopo si è buttata tra le braccia di Thorne, tornato in città con un nuovo volto, quello dell’attore Ingo Rademecher. Prima di intraprendere un rapporto ufficiale, Sally ha chiesto a Wyatt se i suoi sentimenti per Katie sono del tutto svaniti. Il ragazzo è più che convinto di non amare più la matrigna e si è buttato a capofitto in questa nuova relazione con Sally. Che, invece, non è riuscita a ricucire il legame con Thomas, rimasto a New York con Caroline e il figlio Douglas.

Liam e Hope di nuovo marito e moglie

Wyatt approva il nuovo matrimonio tra Liam e Hope, sebbene sia preoccupato per Steffy e Kelly. Ma il tradimento di Steffy con Bill ha minato l’amore di Liam, che ha deciso di concedersi una nuova chance con Hope. I due si sposano, dunque, per la settima volta, dopo i primi sei tentativi andati a male. Ogni volta, infatti, Hope e Liam non sono mai riusciti a sposarsi definitivamente. Almeno fino ad ora: nelle puntate americane di Beautiful, Liam e Hope sono ufficialmente marito e moglie.