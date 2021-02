Beatrice Valli si svela su un quarto figlio e sulla separazione dei genitori

Beatrice Valli ha da sempre cercato di mantenere riservatezza per quanto riguarda la sua vita privata. Tuttavia, nelle ultime ore ha risposto a delle domande su Instagram in cui ha svelato per quale motivo non parla mai di alcuni argomenti, come per esempio proprio la separazione dei propri genitori.

Già qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva spiegato per quale motivazione evita sempre di parlare della sorella Ludovica, ora in attesa del suo primo figlio con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. Negli anni infatti il rapporto tra le due influencer aveva sempre fatto discutere e molte sono state le voci che si sono susseguite. Secondo alcuni rumors, infatti, tra le sorelle non scorrerebbe buon sangue. È stata Beatrice poi a mettere a tacere le indiscrezioni su di loro chiarendo la situazione e il loro rapporto.

Anche stavolta la compagna di Marco Fantini si è trovata a dover dare delle giustificazioni sul perché non parli mai della separazione dei suoi genitori. L’influencer dunque è tornata sulla questione raccontando le motivazioni che la portano a rimanere in silenzio sull’argomento.

A questo proposito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribadito la delicatezza della questione e ha spiegato che la sua esperienza in merito non è stata delle migliori. Proprio per questo motivo non è una cosa di cui le piace parlare ma ha promesso che se mai sentirà il bisogno di doversi aprire su una cosa del genere lo farà. Queste sono state esattamente le sue parole:

“Sono cose tanto delicate e private…Ognuno ha avuto la sua esperienza nella vita di genitori separati. La mia non è stata così positiva e serena quindi è una cosa di cui non mi fa piacere parlare. Magari un giorno ne sentirò il bisogno”.

Non solo, rispondendo a diverse domande ha anche svelato – sempre in merito al rapporto genitori figli – di comprendere solo ora cosa intendesse la sua mamma quando le spiegava che qualsiasi comportamento si attui con i propri figli risulti essere sbagliato. Infatti, Beatrice Valli ha ammesso di accorgersene soprattutto ora con Alessandro, che sta crescendo a vista d’occhio. L’influencer è mamma infatti di tre bambini. Alessandro, appunto, nato dalla relazione con Nicolas Bovi; Bianca che dovrebbe avere 4 anni e Azzurra, che ha poco meno di 1 anno, avuta con Marco Fantini.

A tal proposito Beatrice Valli ha anche rivelato che non le dispiacerebbe avere un altro figlio ancora e poi di volersi fermare. Ha infatti dichiarato: “Si, spero. Mi piacerebbe averne un altro poi mi fermo”. Mentre sul matrimonio con il suo compagno ha confessato che se ci sarà l’obbligo delle mascherine, anche stavolta le loro nozze non verranno celebrate. Infatti, ha dichiarato che con queste ultime sarebbe difficile far trasparire e mostrare le loro emozioni, cosa a cui la coppia non vuole rinunciare.