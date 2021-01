Beatrice Valli: ecco perché non parla mai della sorella Ludovica

Il rapporto tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli fa discutere da anni. Nel corso del tempo le due, entrambe famose grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, hanno mostrato ai loro follower un rapporto freddo e distaccato. Tanto che ciclicamente spuntano fuori indiscrezioni di litigi e screzi. Beatrice ha approfittato del gioco vero/falso, che tanto va di moda in questi giorni su Instagram, per chiarire la situazione.

A un follower che le ha fatto notare che evita sempre di parlare di Ludovica, Beatrice Valli ha così replicato:

“È vero! E volete sapere il perché? Perché la gente vede del marcio in tutto e giudica. Si permette di parlare di cose che non sanno, quindi preferisco tenere certe cose per me, proteggendo quello che sono io e quello che è la nostra famiglia. Basta!”

Beatrice Valli è stanca dei gossip e delle malelingue inerenti il suo rapporto con Ludovica Valli e ha dunque precisato di voler preservare questo lato della sua vita. Se non ha problemi a mostrare sui social network i tre figli e il compagno Marco Fantini, diverso è il discorso riguardante la sua famiglia d’origine.

Non a caso un follower ha fatto notare a Bea che non parla mai neppure del padre, che dopo il divorzio dalla moglie non è riuscito a instaurare un buon rapporto con le figlie (soprattutto con Ludovica che, essendo la più piccola, ha sofferto di più per la sua assenza). A tal proposito le parole di Beatrice sono state sincere:

“Parlo poco della mia famiglia in generale. Non per forza se siamo persone così esposte dobbiamo raccontare o far vedere tutto della nostra vita”

Nei giorni scorsi si è sottoposta al gioco del vero/falso anche l’altra sorella di Beatrice e Ludovica, Eleonora Valli. Pure lei web influencer (ma nessuna partecipazione televisiva), la ragazza ha ribadito che le tre sono molto legate tra di loro, ma sono parecchio diverse l’una dall’altra.

Eleonora ha raccontato che lei e Beatrice avevano un rapporto molto stretto da bambine visto che erano quasi coetanee. Ludovica, la più piccola, veniva invece snobbata. Quando poi Beatrice è rimasta incinta a 17 anni è andata via di casa. Un cambiamento importante che, inevitabilmente, l’ha un po’ allontanata dalla sua famiglia.

Mentre Beatrice iniziava il suo percorso di madre, Eleonora e Ludovica si sono avvicinate parecchio. E l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato un appoggio importante nella sorella maggiore, con la quale ha vissuto di più rispetto a Beatrice.