Ludovica Valli, attriti con Beatrice? Risposta inedita: tutta la verità

Ludovica Valli, dissapori con Beatrice? Perché non si fotografa mai con i nipoti? “Questo dovresti chiederlo a Bea, non a me”. Poi il lungo post. Tutta la verità dell’ex tronista

Non è una novità che i fan di Beatrice e Ludovica Valli insinuino che tra le due sorelle lanciate da Uomini e Donne ci siano degli attriti; sono una novità invece le dichiarazioni che l’ex tronista ha fatto poche ore fa. La questione è riemersa dopo che Ludovica ha pubblicato una foto in compagnia del nipote dell’altra sorella, Eleonora. Gli utenti Instagram si sono subito accesi, lasciando diversi commenti e notando che Ludo non appare mai o rarissimamente con Beatrice e i suoi frutti d’amore Alessandro e Bianca. Evidentemente c’è qualcosa che non va: questo il pensiero di molti suoi seguaci. Ludo ha così posto particolare attenzione su una riflessione di un follower, quella cioè che rimarca il fatto che Alessandro e Bianca vengono spesso immortalati da amici e parenti, ma non da lei.

“Sono scelte e io rispetto qualsiasi loro decisione”. le parole di Ludovica sulle scelte di Beatrice

“Questo dovresti chiederlo a lei (Beatrice, ndr), non a me” ha scritto Ludovica a chi chiedeva spiegazioni del perché la fidanzata di Fantini non sia del tutto disponibile a far sì che i suoi figli si fotografino con la zia. Ma non è finita qui. Ludo ha aggiunto: “Magari Eleonora e il suo compagno hanno piacere o gli è indifferente se lo fotografo (il nipote, ndr). Beatrice al contrario un pochino meno. Sono scelte.” “Sono la mia famiglia – aggiunge l’ex tronista – e rispetto qualsiasi loro decisione. Stop”. Ludovica si scaglia poi contro le malelingue, dicendo che l’importante è godersi il tempo con i suoi nipoti, al di là di foto social o meno.

“Siete di una pochezza e tristezza unica a parlare così”

Ludovica, bolognese di origine, si è trasferita a Milano dove abita anche la sorella Beatrice, mentre Eleonora sta a Bologna. “Ora che vivo a Milano – prosegue – lo vedrò sempre meno purtroppo (il figlio di Eleonora, ndr)… e un pochino di più Alessandro e Bianca. Prima era il contrario. Siete di una pochezza e tristezza unica a parlare così”.