Beatrice e Ludovica Valli a Coachella: l’ex tronista sbotta. Il fatto

Beatrice e Ludovica Valli a Coachella: l’ex tronista sbotta. Ecco che cosa è successo in California

Beatrice e Ludovica Valli, celebri influencer lanciate dal programma Uomini e Donne, sono entrambe in California in questi giorni e stanno prendendo parte al famoso evento Coachella, come molti altri personaggi noti del Bel Paese. Naturalmente non stanno facendo mancare ai loro numerosi follower foto, post e impressioni social di quanto stanno vivendo a Indio, luogo della rassegna musicale di caratura internazionale. Peccato però che qualcuno, sotto ad alcuni scatti pubblicati da Ludovica, sia andato all’attacco. Motivo? La più piccola delle Valli, secondo queste malelingue, avrebbe dovuto immortalarsi almeno una volta con la sorella. Ma non è finita qui, visto che qualcun’altro ha sostenuto che Ludovica abbia copiato l’acconciatura di Giulia De Lellis (anche lei presente a Coachella). A questi fastidiosi spifferi l’ex tronista ha dato una risposta molto decisa.

Beatrice e Ludovica non si vedono a Coachella. I fan accusano, l’ex tronista replica

La questione non è nuova. Alcuni fan delle Valli sostengono che tra le sorelle non scorra buon sangue (la questione è stata smentita più volte dalle dirette interessate ma qualcuno, ahi noi, è duro a morire nel sostenere teorie strampalate). Così, vedendole entrambe a Coachella, ma non vedendo foto comuni, sono tornati a congetturare in modo sibilino, scrivendo senza fronzoli a Ludovica i loro pensieri a riguardo. “Io e Bea ci sentiamo tutti i giorni. Non sono stati bene né loro (Bea e Marco, ndr), né io, oggi. Come potevamo vederci? Siete troppo cattivi”, la risposta decisa dell’ex tronista che prosegue: “Se non sapete le cose dovreste tacere. Cosa dobbiamo fare? Pubblicare le nostre conversazioni o le nostre chiamate? O quando ci vediamo e non? Ma che robe sono”.

Giulia De Lellis e Ludovica si copiano il look? La Valli non ci sta: “Gente stupida”

Ludovica ha speso delle parole anche nei confronti di chi le ha scritto che ha copiato l’acconciatura di Giulia De Lellis (entrambe si sono fatte una bellissima treccia). In questo caso la risposta data alle critiche è stata tanto sintetica, quanto chiara: “La gente è cattiva e stupida. Purtroppo non si può far nulla”.