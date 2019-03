UeD Ludovica Valli su Beatrice dopo il ricovero: forti e dense parole

UeD Ludovica Valli sulla sorella Beatrice dopo il ricovero: forti e dense parole dell’ex tronista

Beatrice Valli, dopo lo spavento, sta tornando pian piano alla quotidianità. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nei giorni scorsi, è stata ricoverata per degli improvvisi dolori sopraggiunti al basso ventre. Oggi, sulle sue condizioni di salute, si è pronunciata l’ex tronista Ludovica, avendo parole tanto forti quanto dense per la sorella. Ludo ha aperto alle ormai celebri domande su Instagram Stories e la prima richiesta a cui ha voluto prestare attenzione poche ore fa è stata quella che riguardava Bea. Come sta? “Pian piano si sta riprendendo. Ora sta bene”, ha fatto sapere Ludovica che poi ha riservato pensieri al miele alla familiare: “È una roccia, è sempre stata la più ‘forte’ della family. Tornerà più forte di prima”.

Quanto espresso da Ludovica mette definitivamente fine alle voci ‘malandrine’ che affiorano a intermittenza sul suo rapporto con Beatrice. Infatti, in più occasioni qualche malalingua ha paventato di dissapori tra le due sorelle. Ma cosa c’è di vero? Pare proprio nulla. Rumors sibillini a parte, la compagna di Marco Fantini è stata dimessa dall’ospedale due giorni fa, dopo che era stata ricoverata improvvisamente. “Mi rendo conto che ci sono tante donne messe in questa situazione, che vengono cioè ricoverate per problemi di utero, cisti, ovaie. Noi siamo forti e diamo l’esempio ai nostri figli”, aveva fatto sapere dall’ospedale.

UeD Ludovica Valli, lo sfogo con i fan durante il ricovero di Beatrice: “La delicatezza non è per certe persone”

Non è la prima volta che Ludovica parla di Beatrice dopo la notizia del ricovero. Infatti pochi giorni fa era intervenuta sempre via social. In quell’occasione ebbe parole decise e nette. Naturalmente non per la sorella, ma per quei fan invadenti che l’hanno bersagliata di domande (qualcuno si è anche spinto in strane congetture), avendo poco tatto per una situazione di salute da non prendere certo alla leggera. “La delicatezza non è per certe persone. Giudicare, giudicare e giudicare! Sapete fare solo quello! Basta!”, lo sfogo di Ludovica.