Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: Ludovica Valli perde la pazienza e dice la sua sui social

Ieri ha fatto il giro del web la notizia relativa al ricovero in ospedale di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sopratutto dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, è oggi molto seguita sui social e, per tranquillizzare i suoi fan, ha pubblicato una serie di video dove spiegava quello che le era successo. Beatrice ha raccontato di essere stata portata in struttura sabato, a seguito di un malore. La Valli, però, non è scesa molto nei particolari, infatti ha spiegato subito che non avrebbe parlato nello specifico del suo problema di salute. Alcuni utenti, però, pare abbiano continuato a farle domande insistenti sui social, finendo inevitabilmente col non rispettare la sua decisione e invadendo la sua privacy.

Questo non è piaciuto per niente a sua sorella Ludovica che, stanca di vedere e leggere i commenti di alcune persone, ha preso le difese di Beatrice. Ludovica, riprendendo le parole di un’altra sua sorella, si è scagliata apertamente contro chi stava mostrando poco rispetto a Beatrice e alla sua famiglia. “La delicatezza non è per certe persone”, ha sottolineato la Valli. “Giudicare, giudicare e giudicare! Sapete fare solo quello! Basta!”, ha poi aggiunto Ludovica. Non sappiamo cosa sia successo effettivamente a Beatrice ma, di certo, non saranno le supposizioni e le illazioni di certa gente a farla riprendere prima.

Uomini e Donne, Beatrice Valli trasportata in ospedale d’urgenza: fan preoccupati

“Sabato notte mi sono sentita male e mi hanno portato con l’ambulanza direttamente in ospedale per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò”, ha raccontato ieri Beatrice Valli sui social. “Starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica. Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema”, ha poi aggiunto. Le sue parole (come vi abbiamo raccontato qui) hanno subito preoccupare i suoi fan che, come abbiamo visto, stanno continuando a chiedere spiegazioni all’ex corteggiatrice.