Uomini e Donne news, Beatrice Valli in ospedale: fan preoccupati

Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: i fan dell’ex corteggiatrice preoccupati

Beatrice Valli si trova in ospedale. Non sappiamo di preciso per quale motivo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia stata portata in struttura ma, stando alle sue ultime dichiarazioni, pare che si sia sentita mala sabato scorso e, per questo motivo, è stata ricoverata. I video e le immagini pubblicati su Instagram (sia da lei che da Marco) hanno preoccupato i fan che, vedendo l’ex protagonista del Trono Classico sdraiata in un letto di ospedale e attaccata ad una flebo, si sono domandati che cosa le fosse successo nelle ultime ore. A cercare di spiegare tutto, allora, è intervenuta Beatrice in persona che, con una serie di Instagram stories, ha parlato dell’accaduto.

“Sabato notte mi sono sentita male, avevo queste grosse fitte alla pancia e mi hanno portato con l’ambulanza direttamente in ospedale per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò”, ha affermato Beatrice. La stessa, poi, ha aggiunto: “Dovrò stare qua qualche giorno, starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica, in vena. Non sono incinta, anche se mi sono arrivati un sacco di messaggi. Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me”.

Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli sposi nel 2019? Le ultime news sulla coppia

Tra le domande più gettonate e spesso fatte a Beatrice Valli e Marco Fantini vi sono sicuramente quelle relative al loro – possibile/imminente – matrimonio. Qualche tempo fa, difatti, è bastata una foto in abito da sposa di Beatrice per mandare in delirio i fan della coppia. Molti quelli che si sono chiesti: lei e Fantini stanno forse organizzando le nozze? Si sposeranno quest’anno? Marco e Beatrice però, pur giocando spesso su questa cosa, non hanno mai confermato questa intenzione.